Zásah NAKA paralyzoval dopravu v centre Bratislavy, komando so samopalmi obkľúčilo auto rozvážajúce jedlo (video)

20.2.2024 (SITA.sk) - Zásah príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) paralyzoval dopravu v centre Bratislavy. Ako informuje portál startitup.sk, na Radlinského ulici zasahuje komando so samopalmi, ktoré neďaleko Račianskeho mýta obkľúčilo biely Opel rozvážajúci jedlo.„Pri akcii zadržali jedného muža, ktorého okamžite spútali,“ uvádza portál s tým, že na mieste zasahujú približne dve desiatky policajtov aj so služobným psom.Podľa portálu muža v putách dali do čiernej dodávky s majákom, neskôr ho opäť vytiahli na ulicu a opreli o dodávku. „Policajný technik zaisťuje stopy. Všetko nasvedčuje tomu, že ide o rozsiahlu akciu zameranú na drogy," dodáva portál.