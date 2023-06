Matthew Perry alias Chandler zo seriálu Priatelia má knihu. A je brutálna! (VIDEO)

Týmito slovami sa začína strhujúci príbeh uznávaného herca Matthewa Perryho s názvom Priatelia, lásky a jedna hrozná potvora .

Čo hovoria na jeho knihu herec Dušan Cinkota, ktorý Perryho daboval v seriáli? Alebo Katka Brychtová, ktorá nadabovala seriálovú Rachel Greenovú? Pozrite si videá.

Jeho cesta viedla od detských snov o sláve cez závislosť až k vyliečeniu, ktoré podnietil strach zo smrti. Matthewovi sa stali nemocnice a liečebne dočasným domovom. Predtým prežil náročné detstvo. Ako päťročný pendloval medzi rozvedenými rodičmi. V štrnástich sa vypracoval na kanadskú tenisovú hviezdu. Ako dvadsaťštyriročný získal jednu z vytúžených rolí v pilotnom diele seriálu, vtedy ešte s názvom Priatelia ako my... A potom sa to rozbehlo.

Herec Dušan Cinkota, ktorý v siedmich sériách nadaboval Matthew Perryho, o knihe i seriáli hovorí:

V neobyčajnom príbehu vyrozprávanom s jeho typickým humorom veľmi otvorene hovorí o rozpadnutej rodine, ktorá ho vychovala (a nechala napospas sebe samému), o túžbe po uznaní, ktorá mu priniesla slávu aj vnútornú prázdnotu. Tú nezaplnilo ani splnenie najväčších snov. Zároveň rozpráva o pokoji, za ktorý vďačí abstinencii, a o tom, ako vnímal všadeprítomnosť Priateľov. Nevynechá ani historky s hereckými kolegami či s ďalšími hviezdami, s ktorými sa počas kariéry stretol.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Dušan Cinkota:

Hoci sa miestami táto kniha číta ťažko, je v nej veľa bolesti zo závislostí – na alkohole, heroíne, tabletkách, tak je tam aj veľa o filme a seriáloch.

Veľká časť je prirodzene o Priateľoch a práve tie kapitoly budú fanúšikov baviť najviac. Ako mu rola takmer unikla, pretože práve hral v inom, príšernom sci-fi seriáli...presne si spomína, ako sa prvý raz stretol s Courtney, Lisou, Mattom... Čo mali oblečené, ako vyzerali. Veľmi zaujímavý pohľad na začiatky nakrúcania, prvé klapky, prvé epizódy, ktoré už boli nakrútené, ale čakalo sa na septembrovú premiéru v televízii.

Courteney Coxová mala na sebe žlté šaty a bola fakt krásna. O Lise Kudrowovej som počul od nášho spoločného priateľa a pôsobila na mňa presne tak oslnivo, veselo a neuveriteľne bystro, ako mi ju opísal kamoš. Mattie LeBlanc bol sympaťák a David Schwimmer mal veľmi krátke vlasy (hral Poncia Piláta vo svojom hereckom súbore v Chicagu) a výraz zbitého psa, no už vtedy bol neuveriteľne zábavný, vrelý, bystrý a kreatívny.

Herečka Katka Brychtová, alias seriálová Rachel Green (Jennifer Aniston) o knihe:

Priatelia, lásky a jedna hrozná potvora je kniha, ktorá sa výborne číta, odsýpa to – Matthew je často ironický, uťahuje si zo seba, hádže vtipy a poznámky, aké sme vídali v Priateľoch. Je to až brutálne úprimné, miestami zahanbujúce, divoké a vy si uvedomujete, že chcete držať Matthewovi palce. Že si zaslúži ďalšiu šancu, že už si vytrpel dosť bolesti a možno aspoň pár rokov, ktoré mu zostávajú, by si mohol užiť.

Milan Buno, knižný publicista