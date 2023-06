Tono S a kapela dajú poctu Hviezdoslavovi – Nadarmo predkladáš, poete

Aké témy by vo svojich dielach riešil? A akú by mali formu? A viete čo, poďme si to rovno namodelovať – 30. júna, Nová Cvernovka – Kabinet pomalosti, vstup voľný.

Tono S., Matej Hrozáň, Alessio Lavorato, DJ M-Cee – Rapper, bubeník, basgitarista, DJ prepoja originálne vytvorenú hudbu s literárnou zložkou – prednes, recitácia. Rovnako ako Hviezdoslav či básnici jeho generácie, aj dnešní umelci komunikujú svoje poslanie a umelecký odkaz prostredníctvom seba prezentácie, autobiografických prvkov, rôznych spoločenských odkazov a presahov cez rôzne druhy umenia. Vezmite si taký RAP.

Nad všetkým zostáva veľký rešpekt pred jazykovými a estetickými osobitosťami Hviezdoslava – jeho rozprávačských vlastností zachytených v próze, zvukomalebnosti jeho poézii, dramatickosť z bežných situácii v jeho drámach – to všetko bude interpretované v novom podaní a súčasným jazykom mladej generácie tvorcov a umelcov.

Cieľom je podnietiť ďalší záujem o Hviezdoslavovo dielo súčasnými umeleckými prejavmi – rap, standup, slampoetry a taktiež predostrieť posun slovenčiny v umeleckom prejave.

Tento projekt podporili:

Nadácia ZSE

oz kultivation

Musicpress.sk

Tento projekt z verejných zdrojov podporil: Fond na podporu umenia

Informácie:

Tono S & kapela – Nadarmo predkladáš poete – pocta P. O. Hviezdoslavovi

30.6.2023 / 18:00 / Kabinet pomalosti / Nová Cvernovka

Vstup voľný