 24hod.sk    Kultúra

26. októbra 2025

Spevácky zbor Lúčnica triumfoval na súťaži v Malajzii, úspech ocenila aj ministerka Šimkovičová – FOTO


Spevácky zbor Lúčnica triumfoval na súťaži v Malajzii. Ako umelecký súbor informoval na svojom webe, spevácky zbor si na prvej medzinárodnej súťaži speváckych zborov Sarawak 2025 v ...



spevacky zbor lucnica 676x475 26.10.2025 (SITA.sk) - Spevácky zbor Lúčnica triumfoval na súťaži v Malajzii. Ako umelecký súbor informoval na svojom webe, spevácky zbor si na prvej medzinárodnej súťaži speváckych zborov Sarawak 2025 v malajzijskom meste Kuching vyspieval zlaté pásmo hneď v dvoch súťažných kategóriách, a to miešané zbory a folklór.


Spevácky zbor Lúčnica pod vedením umeleckej vedúcej a dirigentky Eleny Matušovej bol na súťaži jediným speváckym zborom z Európy. Zápolil so silnou konkurenciou17 ázijských speváckych zborov z Indonézie, Malajzie, Južnej Kórey a Filipín.

„Medzinárodná porota vyzdvihla predovšetkým krištáľovo čistý zvuk nášho popredného telesa, vokálnu techniku a prácu s dynamickými nuansami dramaturgicky rôznorodých skladieb. Krása slovenských krojov, v ktorých chlapci a dievčatá z Lúčnice vystupovali, ešte viac umocňovali celkovú atmosféru vystúpení,“ uviedol umelecký súbor.

Úspech Lúčničiarov na sociálnej sieti ocenila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Zdôraznila, že jej rezort dlhodobo podporuje rozvoj a prezentáciu slovenského folklóru ako doma, tak aj v zahraničí. „Teší ma každý úspech, ktorý šíri dobré meno Slovenska vo svete, a Lúčnici zo srdca gratulujem k tomuto významnému oceneniu!“ napísala.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Spevácky zbor Lúčnica triumfoval na súťaži v Malajzii, úspech ocenila aj ministerka Šimkovičová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

