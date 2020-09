Mazurek vyzval Kollára na odstúpenie z funkcie pre komunikáciu s transrodovou modelkou

Návrh nedoručil písomne

Sedemdesiat bodov programu

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR (NR SR) a líder vládneho hnutia Sme rodina Boris Kollár otvoril 12. schôdzu parlamentu. Prezentovalo sa 122 poslancov, plénum je uznášaniaschopné.V úvode schôdze vyzval opozičný poslanec Milan Mazurek ĽSNS ) Borisa Kollára, aby pre jeho komunikáciu s transrodovou modelkou odstúpil z funkcie predsedu parlamentu. Kollár však o jeho procedurálnom návrhu nedal hlasovať, keďže mu ho opozičný poslanec nedoručil písomne.S procedurálnym návrhom nepochodil ani ďalší poslanec strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Štefan Kuffa Ten zasa vyzval ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nom. SaS ), aby neposielal finančné prostriedky „slovenských daňových poplatníkov“ do Bieloruska, ale aby tieto peniaze využil na zmiernenie dopadov koronakrízy na Slovensku. Za jeho návrh hlasovalo 40 zo 137 zákonodarcov.Poslanci majú počas dvanástej schôdze prerokovať viac ako 70 bodov programu. V druhom čítaní sa budú zaoberať novelou zákona o zdravotnej starostlivosti. Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v nej chcú presadiť, aby mala žena dlhší čas na premyslenie si umelého potratu, namiesto 48 hodín navrhujú 96 hodín.Členovia zákonodarného orgánu budú diskutovať aj o návrhu, podľa ktorého by umiestňovanie pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ oslavujúcich komunistický, fašistický a nacistický režim malo byť zakázané zákonom.Plénum má taktiež definitívne rozhodnúť o tom, či bude organizovanie zápasov zvierat novým trestným činom alebo či sa upravia podmienky vysielania politickej reklamy počas kampane vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. Vysielanie reklamy má byť na rovnakých princípoch, ako je to v súčasnosti umožnené v prípade volieb do NR SR, Európskeho parlamentu či pri voľbe prezidenta SR.