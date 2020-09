Začínajú sa intenzívne debaty o pláne obnovy, Sulík by medzi vybratými návrhmi rád videl odvodový bonus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - V rámci tzv. plánu obnovy by sa Slovensko podľa vicepremiéra Richarda Sulíka malo koncentrovať na päť až šesť veľkých tém. Minister financií Eduard Heger dal podľa neho dohromady všetky predložené návrhy."Teraz sa to bude selektovať. Teraz začínajú intenzívne debaty o tom, ktoré návrhy tam nakoniec ostanú," uviedol po rokovaní vlády predseda SaS.Za Ministerstvo hospodárstva SR sa týchto rokovaní zúčastnia štátny tajomník Ján Oravec , poradkyňa Jana Kiššová a čiastočne aj europoslanec Eugen Jurzyca Ktoré opatrenia by pritom nakoniec mali byť vybrané, Sulík konkretizovať nevedel, on osobne by medzi nimi rád videl odvodový bonus.Naopak zásadne proti je v prípade návrhu na spájanie asi desiatich organizácií, medzi nimi napríklad Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, do jednej "megainštitúcie"."Ja to považujem za úplne šialený nápad," uzavrel Sulík.