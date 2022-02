Rodičia vnímajú potrebu rozprávať sa s deťmi o tabuizovaných témach. Avšak v otázkach peňazí a sexu tápa v priemere 7 z 10 dospelých

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2022 (Webnoviny.sk) -Rozprávať sa s deťmi o peniazoch považuje za oblasť, o ktorej sa v, takmer. Prerodičov je najviac tabuizovanou téma. Napriek tomu, že väčšina rodičov vníma opodstatnenosť sexuálnej výchovy u detí vo veku od 8 do 15 rokov,sa naopak prikláňa skôr k názoru, že je to"Deti v tomto veku vyhľadávajú informácie na internete alebo od rovesníkov a spravidla nemajú potrebu riešiť tabuizované témy so svojimi rodičmi. Vycítia aj to, že je to pre rodičov nepríjemné. Dospelí by však mali byť proaktívni, využiť každú šancu na úprimný rozhovor a nespoliehať sa na informácie, ktoré deti získajú od spolužiakov. Na začatie diskusií o sexuálnej výchove v prípade mladých vo veku od 8 do 15 rokov je už prevažne neskoro. Deti pohlavne dozrievajú a často sa medzi sebou porovnávajú a súperia," hovoríJúlia Šichmanová.Podľa jej názoru je tiež dôležité, aby sana rozhovor, pričom je podstatné začať už v prvých rokoch dieťaťa a vytvoriťna túto komunikáciu. Pri témach sexuálnej výchovy je tiež potrebné prihliadať nadieťaťa a podľa tohoZatiaľ čo pri tabuizovanísú dôvodom najmä, čisamotnej problematiky pre rodičov, v prípadezohráva dôležitú úlohu iný faktor. Dospelí si uvedomujú svojea pociťujúv samých seba."Vysvetľovať deťom tému peňazí si netrúfa až sedem z desiatich dospelých. A to aj napriek tomu, že štatistiky ukazujú, že deti, ktorým sa rodičia v tomto smere venujú, dosahujú lepšie výsledky v oblasti finančnej gramotnosti. Najlepšou finančnou výchovou je pritom prax. Vďaka konkrétnym nástrojom, ako sú mobilná aplikácia, či platobná karta sa deti môžu rýchlejšie (na)učiť narábať s peniazmi. Rodičom zas pomôžu tému vzdelávania lepšie uchopiť," hovorí Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank. Aj podľa PISA testovania dosahujúv oblasti peňazí tie deti, ktoré majús konkrétnymiNapriek tomu, že väčšina rodičov si uvedomuje dôležitosť, nájdu sa aj takí, ktorí túto problematiku zatiaľrodičov sa prikláňa k názoru, že deti vo veku od 8 do 15 rokov majú ešte čas riešiť peniaze kýma neceládokonca kýmrodičov svojim ratolestiamnatoľko, aby im financie zverila. Dokoncasa prikláňajú k tvrdeniu, že sú v živote aj dôležitejšie veci, ako peniaze, a preto túto témuriešiť.Podľa Valko Gálikovej je však dôležité, teda už v detstve, a rodičia by túto problematiku. Zároveň vďaka technológiám môžu maťa v prípade potreby zasiahnuť. Okrem toho vyzdvihuje aj dôležitosť (po)učiť sa z nesprávnych rozhodnutí ako dieťa, kedy nie sú dopady tak markantné ako neskôr v dospelosti.Prieskum pre 365.bank vypracovala agentúra 2muse v období od 19.1. do 26.1.2022 na vzorke 1005 respondentov..Informačný servis