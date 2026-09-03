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 24hod.sk    Šport

03. septembra 2026

Mbappé ako veľmi bohatý cieľ. Zločinecká skupina ho chcela uniesť, polícia našla 26 adries celebrít


Tagy: Zločinecká skupina

V prípade obvinili 18-ročného mladíka Clémenta L., ktorého vyšetrovatelia považujú za šéfa skupiny. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé sa mal stať terčom ...



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kylian mbappe v drese francuzskej futbalovej reprezentacie 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - V prípade obvinili 18-ročného mladíka Clémenta L., ktorého vyšetrovatelia považujú za šéfa skupiny.


Francúzsky futbalista Kylian Mbappé sa mal stať terčom zločineckej skupiny, ktorá ho podľa vyšetrovateľov plánovala napadnúť, uniesť a okradnúť počas jeho návštevy Paríža. V prípade obvinili 18-ročného mladíka Clémenta L., ktorého vyšetrovatelia považujú za šéfa skupiny. Informoval o tom španielsky denník AS s odvolaním sa na francúzsky Le Parisien.

Mladíka obvinili 21. augusta v Nanterre z organizovanej lúpeže. Spoločne s ďalším komplicom je podozrivý z organizovania série útokov na obydlia a plánov únosov, pričom niektoré z nich sa už údajne uskutočnili. Trestná činnosť sa podľa dostupných informácií odohrávala v období od 11. apríla do 19. augusta v Neuilly-sur-Seine.

Jedným z plánovaných cieľov mal byť práve Mbappé. Vyšetrovatelia po zaistení mobilného telefónu objavili 26 adries patriacich spevákom, futbalistom a ďalším známym osobnostiam, ktoré mali byť potenciálnymi cieľmi budúcich útokov. Medzi nimi figuroval aj francúzsky futbalista, ktorého skupina označila za „veľmi bohatý cieľ“. Plánom malo byť napadnúť ho a okradnúť v čase, keď navštívi francúzsku metropolu.

Vyšetrovanie skupiny sa pritom začalo odvíjať od iného prípadu. Dňa 25. apríla prišli traja falošní kuriéri k domu hodinára v Neuilly-sur-Seine, zaklopali a pri dverách nechali prázdnu škatuľu. Potenciálna obeť nadobudla podozrenie, zalarmovala úrady a trojica utiekla.

Obchod toho istého hodinára následne 4. mája v Paríži prepadli dvaja muži ozbrojení pištoľami. Odniesli si 11 luxusných hodiniek v hodnote 150-tisíc eur. Jedného podozrivého zadržali o niekoľko hodín neskôr po tom, ako na dvojkolesovom vozidle narazil do nákladného auta.

Pre vyšetrovanie sa napokon ukázala ako dôležitá práve prázdna škatuľa z prvého pokusu. Páchatelia na nej zanechali odtlačky prstov, vďaka ktorým sa kriminalistom po niekoľkých týždňoch podarilo vystopovať podozrivých.

Clément L. údajne podľa materiálu vydával pokyny dokonca z väznice Villepinte v departemente Seine-Saint-Denis, kde bol zadržiavaný pre trestné činy znásilnenia a kupliarstva. Už predtým ho polícia viackrát zadržala a v minulosti mal problémy so zákonom aj pre trestnú činnosť súvisiacu s drogami a násilnú krádež.

Osemnásťročného mladíka vzali do väzby a umiestnili do izolácie, zatiaľ čo jeho komplica prepustili podmienečne na slobodu. Clément L. počas výsluchov priznal, že si uvedomoval nezákonnosť svojho konania, tvrdil však, že bol iba sprostredkovateľom a nie iniciátorom všetkých operácií. Vyšetrovateľom tiež povedal, že jeho snom „bolo stať sa kuchárom“. Vyšetrovací senát rozhodol, že zostane izolovaný od vonkajšieho sveta, kým neobjasnia okolnosti prípadu.


Zdroj: SITA.sk - Mbappé ako veľmi bohatý cieľ. Zločinecká skupina ho chcela uniesť, polícia našla 26 adries celebrít © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zločinecká skupina
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