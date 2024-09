Slováci budú pri žrebe kvalifikácie o postup na MS 2026 pravdepodobne v druhom výkonnostnom koši

Predikcie osudu slovenských hráčov

Vyhradené štyri miestenky



Predbežné zaradenie národných tímov do výkonnostných košov pred decembrovým žrebom európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2026 (zdroj: Football meets data):

1. kôš: Francúzsko, Španielsko, Anglicko, Belgicko, Holandsko, Portugalsko, Taliansko, Nemecko, Chorvátsko, Švajčiarsko, Dánsko, Rakúsko

2. kôš: Ukrajina, Turecko, Poľsko, Švédsko, Wales, Maďarsko, Srbsko, Slovensko, Rumunsko, Nórsko, Grécko, Česko

3. kôš: Škótsko, Slovinsko, Írsko, Fínsko, Albánsko, Gruzínsko, Island, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Severné Írsko, Bosna a Hercegovina, Izrael

4. kôš : Bulharsko, Luxembursko, Arménsko, Bielorusko, Kosovo, Kazachstan, Azerbajdžan, Estónsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Faerské ostrovy

5. kôš: Moldavsko, Andorra, Gibraltár, Malta, Lichtenštajnsko, San Maríno





12.9.2024 (SITA.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia až v polovici decembra spozná mená súperov v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta v roku 2026 v USA, Kanade a Mexiku, už teraz je však takmer jasné, že pri žrebe bude figurovať v druhom výkonnostnom koši z piatich.Kvalifikačné boje v Európe na nasledujúci svetový šampionát sa začnú v marci 2025. Podľa štatistickej platformy "Football meets data" existuje až 95-percentná šanca, že tím pod vedením talianskeho trénera Francesca Calzonu sa do jednej z dvanástich skupín dostane z druhého koša.Zostávajúcich 5 percent si zostavovatelia hodnotenia ponechali pre tretí kôš. Ak by sa situácia v októbri a novembri nezmenila, tak slovenský výber by nemohol hrať proti Ukrajincom, Turkom, Poliakom, Švédom, Walesanom, Maďarom, Srbom, Rumunom, Nórom, Grékom ani Čechom.Z dvanástich kvalifikačných skupín bude sedem päťčlenných a ďalších päť štvorčlenných. Výbery združené pod hlavičkou Európskej futbalovej únie (UEFA) budú bojovať dovedna o 16 miest na MS.Získajú ich víťazi všetkých dvanástich kvalifikačných skupín a ďalšie štyri miestenky sú vyhradené pre víťazov štyroch vetiev play-off, do ktorého sa dostanú tímy z druhých priečok a štyri najúspešnejšie výbery z prebiehajúcej Ligy národov, ktoré v kvalifikácii skončia horšie ako na druhej priečke v skupine. Situáciu ešte môžu premiešať súboje LN naplánované na nasledujúce dva mesiace.