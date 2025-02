Mbappe po hetriku do siete Manchestru City: Bol to večer snov

Francúzsky futbalista Kylian Mbappe si splnil chlapčenský sen. Hetrikom do siete Manchestru City na Santiago Bernabeu zariadil postup Realu Madrid do osemfinále Ligy majstrov. V uplynulých 18 súťažných zápasoch vsietil 18 gólov, jeho výkon v odvete play off označili viaceré španielske médiá za najlepší v drese španielskeho šampióna.





"Bol to pre mňa večer snov, po ktorom som vždy túžil už ako chlapec, keď som fandil Realu. Konečne som ho zažil na vlastnej koži a dúfam, že príde ešte veľa podobných. Na začiatku sezóny som sa trápil, no veril som, že to prelomím. Povedal som si, že čas na adaptáciu v novom klube sa skončil a musím na trávniku výkonmi dokázať, že som osobnosť," zdôraznil Mbappe v pozápasovom rozhovore pre Movistar.Francúzky kanonier chce zanechať v Madride hlbokú pečať. "Chcem sa zapísať do histórie Realu a byť súčasťou slávnej éry. Vždy som tvrdil, že nemám žiadne limity. Ak si zaumienim, že strelím 50 gólov, tak sa mi to podarí. Prvoradé je však získavať cenné trofeje. V minulosti boli zápasy, v ktorých som vsietil hetrik, no odišli sme z ihriska s prázdnymi rukami." V osemfinále čaká Real madridské derby s Atleticom alebo konfrontácia s nemeckým majstrom Bayerom Leverkusen. "Obaja súperi sú nároční, no pre nás je lepšie, ak nebudeme musieť veľa cestovať, takže z tohto hľadiska by som asi skôr preferoval Atletico."

Tréner Carlo Ancelotti je presvedčený, že Mbappe môže ísť v Reale v šľapajách Portugalčana Cristiana Ronalda. "Kylian má kvality a potenciál na to, aby v Reale dosiahol úroveň Cristiana. Musí však na sebe neustále tvrdo pracovať, pretože Cristiano položil v našom klube latku veľmi vysoko. Nebude pre Kylliana jednoduché priblížiť sa k jeho číslam."



Taliansky kouč po triumfe 3:1 v odvete play off o osemfinále nešetril superlatívmi na adresu svojho tímu. "Bol to komplexný a takmer dokonalý výkon - v útoku, obrane, s loptou aj bez lopty. Vo všetkých herných činnostiach sme ukázali obrovskú kvalitu Dúfam, že budeme v tomto trende pokračovať aj v ďalších dueloch. Bojujeme na viacerých frontoch a vo všetkých súťažiach máme tie najvyššie ambície."



Kouč City Pep Guardiola chce napriek vypadnutiu s obhajcom trofeje ešte zachrániť sezónu, v ktorej jeho zverenci podávajú kolísavé výkony. “Už v priebehu sezóny sme odštartovali nový cyklus. Je to normálne, nič netrvá večne. Niektorí hráči už majú svoj vek, no treba si uvedomiť, že práve oni sa výrazne zaslúžili o to, že v uplynulých siedmich sezónach sme v Premier League získali šesť titulov. Vypadli sme s veľmi silným tímom, Real bol v dvojzápase lepší," priznal Guardiola.



"Citizens" budú chýbať v osemfinále Ligy majstrov prvýkrát od ročníka 2012/2013. "V tejto sezóne sme z viacerých dôvodov prestali byť konzistentní. Dosiahli sme výnimočné veci v Premier League i v euŕopskych klubových súťažiach a teraz prišla kríza. Musíme.sa z toho poučiť, vysúkať si rukávy a postupne sa opäť vyšplhať nahor. Priorita je pre nás skončiť v domácej súťaži do štvrtého či piateho miesta, aby sme si mohli na jeseň opäť zahrať Ligu majstrov," dodal španielsky kormidelník.