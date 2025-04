Mbappe požaduje od PSG doplatiť 55 miliónov eur

Právny tím francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappeho požaduje od Parížu Saint-Germain vyplatenie 55 miliónov eur v rámci nevyplatenej mzdy. V reakcii na túto snahu už požiadali súd v Paríži o začatie konania.





„Tento príbeh už trvá viac ako rok. Práve toľko bola lehota na vyriešenie tejto záležitosti čo najpokojnejším spôsobom. Prišlo k rozhodnutiu, ideme do útoku. Kylianovi Mbappemu stále chýba 55 miliónov,“ vyhlásil podľa agentúry AP jeho hlavná právnička Delphine Verheydenová.Zároveň povedala, aby sa do riešenia tejto situácie vložil aj francúzsky minister športu a napadol rozhodnutie Odvolacej komisie Francúzskej futbalovej federácie, podľa ktorej nešlo o splatnú pohľadávku Mbappeho voči PSG. Verheydenová požiada aj Európsku futbalovú úniu (UEFA), či nejde o porušenie mzdových povinností. Ak by PSG uznali vinným, tak by mohol prísť o licenciu.