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 24hod.sk    Šport

20. júla 2026

To isté urobil aj pred rokom. Trump opäť ostal na pódiu a prakticky oslavoval triumf na MS s hráčmi Španielska – VIDEO


Tagy: Finále MS vo futbale 2026

Bol to prvý zápas, na ktorom sa počas svetového šampionátu Trump zúčastnil, čo je až nezvyčajný krok pre 80-ročného lídra, ktorý si užíva verejné podujatia. Americký prezident Donald Trump si ...



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aptopix_trump_wcup_soccer_58389 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Bol to prvý zápas, na ktorom sa počas svetového šampionátu Trump zúčastnil, čo je až nezvyčajný krok pre 80-ročného lídra, ktorý si užíva verejné podujatia.


Americký prezident Donald Trump si počas finále na majstrovstiev sveta vo futbale získal časť pozornosti, keď zostal na pódiu s víťazným Španielskom, ktoré dvíhalo trofej po triumfe nad Argentínou.

Napriek tomu, že ho pri príchode na ihrisko s prezidentom FIFA Giannim Infantinom privítalo hlasné bučanie, hlava USA si na konci turnaja, ktorý nazvala "možno najúspešnejšou športovou udalosťou v dejinách sveta", užívala centrum diania.

Trump sa na pódiu krátko zdržal, keď sa ho Infantino snažil odviesť, zatiaľ čo španielsky tím oslavne držal trofej a chvíľu čakal, kým zdvihne nad hlavy vytúženú cenu.

Netrafil víťaza


Aktuálne 80-ročný americký líder dokonca predviedol rýchlu verziu svojho typického tanca pred španielskymi hráčmi. Na štadión v New Jersey priletel vrtuľníkom, aby sledoval zápas Španielska a Argentíny.

Počas neho sedel vedľa Infantina a prvej dámy Melanie Trumpovej, vstal a zasalutoval pri americkej hymne. Pred začiatkom stretnutia povedal, že si myslí, že superhviezda Lionel Messi dá Argentíne výhodu a hovoril o svojich vlastných blízkych vzťahoch s argentínskym pravicovým prezidentom Javierom Mileim.

Novinárom však po súboji uviedol, že "nebol smutný", že Juhoameričania prehrali: "Povedal by som, že Španielsko hralo lepšie."


Riešili politiku


Duel tiež poskytol šancu na trochu diplomacie. Trump prezradil, že hovoril s kanadským premiérom Markom Carneym – ktorého krajina spoluorganizovala turnaj s USA a Mexikom – o lesných požiaroch, ktoré "poslali" dym nad severovýchod USA.

Hlava USA priblížila, že má s ním "dobrý vzťah", ale "možno by mali zaplatiť za nejaké škody alebo niečo podobné, alebo by sme mali zaviesť nejaké clá". Dym v istý čas hrozil narušením finále.

Trump hovoril aj so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom a trval na tom, že neexistuje "žiadne napätie", napriek tomu, že nedávno ostro skritizoval Madrid za to, že nepomohol s vojnou v Iráne a nedostatočne financoval NATO.

Kontroverzia s názvom Balogun


Infantino spolu s prezidentom USA odovzdali trofej Španielsku. Bol to prvý zápas, na ktorom sa počas svetového šampionátu Trump zúčastnil, čo je až nezvyčajný krok pre 80-ročného lídra, ktorý si užíva verejné podujatia.

Ale zďaleka to nie je jeho prvý zásah do turnaja. Pred necelými dvoma týždňami neslávne zavolal prezidentovi FIFA a požiadal o pozastavenie červenej karty americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi, aby mohol hrať v osemfinále proti Belgicku.

Napriek následnej kontroverzii o spravodlivosti a vplyve Trump označil turnaj v roku 2026 za najlepší vôbec: "Toto bola možno najúspešnejšia športová udalosť v dejinách sveta. Bolo to úžasné."


Problémy s imigračnými zákonmi


Až 104 duelov na MS podľa neho pomohlo ďalej popularizovať tento šport v Spojených štátoch amerických. "Ukázalo sa, že sme futbalovou krajinou a myslím si, že to tak aj zostane," dodal Trump, ktorého 20-ročný syn Barron je veľkým fanúšikom tohto športu.

Trump spojil svoju politickú značku s majstrovstvami sveta od svojho návratu v januári 2025 do Oválnej pracovne, kde viackrát hostil Infantina. Pred turnajom sa však objavili aj problémy s jeho imigračnou politikou, ktorá viedla k problémom s vízami u fanúšikov, rozhodcov či iránskeho tímu.

Na MS klubov na tom istom štadióne minulý rok zostali víťazi z Chelsea zmätení, keď Trump zostal na pódiu, zatiaľ čo sa radovali po tom, čo im odovzdal trofej. Sčasti sa história zopakovala. Vtedy hlava USA tvrdila, že si trofej mohla nechať v Oválnej pracovni – FIFA však uviedla, že vystavená verzia je v skutočnosti replikou.


Zdroj: SITA.sk - To isté urobil aj pred rokom. Trump opäť ostal na pódiu a prakticky oslavoval triumf na MS s hráčmi Španielska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Finále MS vo futbale 2026
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