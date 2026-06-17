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17. júna 2026
Mbappé proti Senegalu prekonal francúzsky rekord, útočí na historické maximum v počte gólov na MS
Kylian Mbappé strelil pri víťazstve Francúzska nad Senegalom dva góly, stal sa najlepším strelcom v histórii francúzskej reprezentácie a na majstrovstvách sveta sa priblížil k rekordu Lionela Messiho a Miroslava ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Kylian Mbappé strelil pri víťazstve Francúzska nad Senegalom dva góly, stal sa najlepším strelcom v histórii francúzskej reprezentácie a na majstrovstvách sveta sa priblížil k rekordu Lionela Messiho a Miroslava Kloseho.
Francúzsky futbalista Kylian Mbappé pokračuje vo svojej výnimočnej bilancii na majstrovstvách sveta. Dvoma gólmi pomohol Francúzsku k víťazstvu 3:1 nad Senegalom v úvodnom zápase I-skupiny a zároveň sa stal historicky najlepším strelcom reprezentácie svojej krajiny.
Útočník Realu Madrid otvoril skóre v 66. minúte po prihrávke Michaela Oliseho. Po druhom góle Bradleyho Barcolu znížil Ibrahim Mbaye, no Mbappé v nadstavenom čase spečatil triumf Francúzov svojím druhým zásahom v stretnutí.
Pred zápasom zaostával o jeden gól za Olivierom Giroudom, členom majstrovského tímu z roku 2018. Po utorkovom dueli má na konte 58 reprezentačných gólov v 99 zápasoch, teda o jeden viac ako bývalý útočník Arsenalu či Chelsea. „Som naozaj veľmi rád, že som opäť mohol prepísať históriu svojej krajiny. Vždy som to chcel dosiahnuť, ale vieme, prečo sme tu. Na tieto veci budem mať čas myslieť, keď ukončím kariéru,“ povedal Mbappé.
Francúzsko sa dostalo do finále štyroch z posledných siedmich svetových šampionátov, vrátane dvoch posledných. Po titule z roku 2018 prehralo finále MS 2022 s Argentínou v jedenástkovom rozstrele, hoci Mbappé vtedy strelil hetrik. Teraz sa tím trénera Didiera Deschampsa usiluje o tretí titul majstra sveta.
Mbappé má po zápase so Senegalom na konte už 14 gólov v 15 vystúpeniach na majstrovstvách sveta. Predbehol tak Pelého aj francúzsku legendu Justa Fontaina a vyrovnal sa Nemcovi Gerdovi Müllerovi. Pred ním sú už len Brazílčan Ronaldo s 15 gólmi a dvojica Lionel Messi a Miroslav Klose, ktorí majú na konte po 16 presných zásahov.
Francúzi nastúpia v ďalších zápasoch skupiny proti Iraku vo Philadelphii a Nórsku v Bostone. Mbappého spoluhráč Bradley Barcola ocenil jeho výkony slovami: „Je neuveriteľné, čo dokáže v každom zápase aj na každom tréningu. Nikdy nás neprestáva udivovať.“
Výraznou postavou francúzskeho tímu bol proti Senegalu aj Michael Olise, ktorý pripravil prvý gól a podľa Mbappého je radosť hrať po jeho boku. „Je také ľahké hrať s Michaelom. Vždy má hlavu hore a stačí mu len naznačiť pohyb,“ povedal Mbappe a dodal: „Vždy chce ísť dopredu a pomôcť svojim spoluhráčom. Vedel som, že ma nájde vždy, keď sa rozbehnem. Je to super.“
Zdroj: SITA.sk - Mbappé proti Senegalu prekonal francúzsky rekord, útočí na historické maximum v počte gólov na MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalista Kylian Mbappé pokračuje vo svojej výnimočnej bilancii na majstrovstvách sveta. Dvoma gólmi pomohol Francúzsku k víťazstvu 3:1 nad Senegalom v úvodnom zápase I-skupiny a zároveň sa stal historicky najlepším strelcom reprezentácie svojej krajiny.
Útočník Realu Madrid otvoril skóre v 66. minúte po prihrávke Michaela Oliseho. Po druhom góle Bradleyho Barcolu znížil Ibrahim Mbaye, no Mbappé v nadstavenom čase spečatil triumf Francúzov svojím druhým zásahom v stretnutí.
Pred zápasom zaostával o jeden gól za Olivierom Giroudom, členom majstrovského tímu z roku 2018. Po utorkovom dueli má na konte 58 reprezentačných gólov v 99 zápasoch, teda o jeden viac ako bývalý útočník Arsenalu či Chelsea. „Som naozaj veľmi rád, že som opäť mohol prepísať históriu svojej krajiny. Vždy som to chcel dosiahnuť, ale vieme, prečo sme tu. Na tieto veci budem mať čas myslieť, keď ukončím kariéru,“ povedal Mbappé.
Francúzsko sa dostalo do finále štyroch z posledných siedmich svetových šampionátov, vrátane dvoch posledných. Po titule z roku 2018 prehralo finále MS 2022 s Argentínou v jedenástkovom rozstrele, hoci Mbappé vtedy strelil hetrik. Teraz sa tím trénera Didiera Deschampsa usiluje o tretí titul majstra sveta.
Mbappé má po zápase so Senegalom na konte už 14 gólov v 15 vystúpeniach na majstrovstvách sveta. Predbehol tak Pelého aj francúzsku legendu Justa Fontaina a vyrovnal sa Nemcovi Gerdovi Müllerovi. Pred ním sú už len Brazílčan Ronaldo s 15 gólmi a dvojica Lionel Messi a Miroslav Klose, ktorí majú na konte po 16 presných zásahov.
Francúzi nastúpia v ďalších zápasoch skupiny proti Iraku vo Philadelphii a Nórsku v Bostone. Mbappého spoluhráč Bradley Barcola ocenil jeho výkony slovami: „Je neuveriteľné, čo dokáže v každom zápase aj na každom tréningu. Nikdy nás neprestáva udivovať.“
Výraznou postavou francúzskeho tímu bol proti Senegalu aj Michael Olise, ktorý pripravil prvý gól a podľa Mbappého je radosť hrať po jeho boku. „Je také ľahké hrať s Michaelom. Vždy má hlavu hore a stačí mu len naznačiť pohyb,“ povedal Mbappe a dodal: „Vždy chce ísť dopredu a pomôcť svojim spoluhráčom. Vedel som, že ma nájde vždy, keď sa rozbehnem. Je to super.“
Zdroj: SITA.sk - Mbappé proti Senegalu prekonal francúzsky rekord, útočí na historické maximum v počte gólov na MS © SITA Všetky práva vyhradené.
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