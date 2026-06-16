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16. júna 2026

Nemecký kancelár Merz daroval Trumpovi dres nemeckej futbalovej reprezentácie – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026 nemecká futbalová reprezentácia Summit G7

Nemecký kancelár Friedrich Merz počas summitu G7 blahoželal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi k okrúhlej osemdesiatke. Nemecký kancelár Friedrich Merz pri príležitosti prebiehajúcich ...



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france_g7_summit_88745 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Friedrich Merz počas summitu G7 blahoželal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi k okrúhlej osemdesiatke.


Nemecký kancelár Friedrich Merz pri príležitosti prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale a nedeľňajších 80. narodenín Donalda Trumpa daroval prezidentovi USA dres nemeckej futbalovej reprezentácie s menom "Trump" a číslom 47 na chrbte pre 47. prezidenta USA.

Merz pri tejto príležitosti zdôraznil, že obaja "sú na jednej strane", čím chcel poukázať na jednotu medzi spojencami napriek predchádzajúcim sporom ohľadom zahraničnej politiky a ciel, ktoré USA zaviedli v ostatnom období.

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Uvedené sa udialo v utorok počas zasadania summitu G7 vo francúzskom Éviane, kde lídri diskutovali o rôznych globálnych témach. Snahou účastníkov summitu je znovunájdenie jednoty medzi členskými štátmi po období napätia a rozdielnych názorov na medzinárodné otázky.

Trump oslávil svoje 80. narodeniny sledovaním MMA zápasu na trávniku Bieleho domu, spomenutý dar prijal s úsmevom. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval Trumpa na večeru v paláci Versailles, pôjde o neformálne stretnutie.

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Tohtoročné futbalové majstrovstvá sveta hostia USA spolu s Mexikom a Kanadou. Dres darovaný Trumpovi symbolizuje aj športové spojenie medzi krajinami a zdôrazňuje snahu o zlepšenie vzťahov medzi nimi v rámci rokovaní.


Zdroj: SITA.sk - Nemecký kancelár Merz daroval Trumpovi dres nemeckej futbalovej reprezentácie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 nemecká futbalová reprezentácia Summit G7
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