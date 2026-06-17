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17. júna 2026
Messi predviedol trojgólovú šou a dotiahol sa na top strelca MS Kloseho. Argentína je v eufórii – VIDEO
Vek je len číslo... Lionel Messi rozhodol o výhre Argentíny nad Alžírskom 3:0. O týždeň oslávi 39. narodeniny, ale až teraz sa dočkal na pôde majstrovstiev sveta prvého hetriku. Lionel ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Vek je len číslo... Lionel Messi rozhodol o výhre Argentíny nad Alžírskom 3:0.
O týždeň oslávi 39. narodeniny, ale až teraz sa dočkal na pôde majstrovstiev sveta prvého hetriku.
Lionel Messi strelil všetky tri góly Argentíny v otváracom súboji svojho tímu na MS 2026 proti Alžírsku (3:0) a najmä vďaka nemu začal obhajca titulu na šampionáte absolútne suverénne.
Messiho góly prišli v 17., 60. a 76. min, a to ešte v úvodnej polhodine mu neuznali (rovnako ako Alžírčanom) jeden gól. Jeho hetrik má aj výrazne historický rozmer.
Vo svojom dvojstom zápase v drese Argentíny na svojom šiestom svetovom šampionáte sa v historickom rebríčku strelcov na MS posunul cez nemeckú legendu Gerda Müllera (14) aj nezabudnuteľného Brazílčana Ronalda (15) až na úroveň nemeckého lídra Miroslava Kloseho (16). Zároveň sa stal najstarším autorom hetriku na majstrovstvách sveta. Prekonal zápis Cristiana Ronalda z MS 2018 v Rusku.
"Je pre mňa obrovské šťastie užiť si tieto úžasné momenty s rodinou a spoluhráčmi. Veľmi dôležité je vyhrať hneď úvodný zápas na majstrovstvách sveta. Nebolo to jednoduché, ale náš tím ukázal, že je jednotný a silný," uviedol Lionel Messi v prvej reakcii podľa AFP.
"Už dvadsať rokov nás takto všetkých zabáva a je skvelé, že stále nevie prestať," povedal tréner Argentíny Lionel Scaloni na adresu Messiho.
Argentína sa môže stať prvou krajinou od roku 1962, ktorá obháji titul majstra sveta. V rokoch 1958 a 1962 zvíťazila dvakrát za sebou Brazília s vtedy fenomenálnym Pelém. Argentíne by k titulu mali pomôcť aj tisícky fanúšikov, ktoré doslova zaplavili Arrowhead Stadium v Kansas City.
"Ani neviem, ako vyjadriť všetku svoju vďaku. Keď máte takých fanúšikov, všetko je zrazu jednoduchšie. Ľudia v Argentíne sú šialení do futbalu a opäť to ukázali," skonštatoval Messi.
Tréner Scaloni ešte povedal čo-to k eufórii, ktorá vznikla medzi fanúšikmi po úvodnom hladkom víťazstve 3:0. "Mám dobrý pocit z našej hry, veľa hráčov dostalo priestor, aby sa ukázali. Je to však len jeden zápas a musíme sa už sústrediť na ten najbližší. Berieme to krôčik po krôčiku," podotkol Scaloni, ktorý si s Messim zahral na MS 2006 v Nemecku.
Zdroj: SITA.sk - Messi predviedol trojgólovú šou a dotiahol sa na top strelca MS Kloseho. Argentína je v eufórii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
O týždeň oslávi 39. narodeniny, ale až teraz sa dočkal na pôde majstrovstiev sveta prvého hetriku.
Lionel Messi strelil všetky tri góly Argentíny v otváracom súboji svojho tímu na MS 2026 proti Alžírsku (3:0) a najmä vďaka nemu začal obhajca titulu na šampionáte absolútne suverénne.
Messiho góly prišli v 17., 60. a 76. min, a to ešte v úvodnej polhodine mu neuznali (rovnako ako Alžírčanom) jeden gól. Jeho hetrik má aj výrazne historický rozmer.
Pred Müllera aj Ronalda
Vo svojom dvojstom zápase v drese Argentíny na svojom šiestom svetovom šampionáte sa v historickom rebríčku strelcov na MS posunul cez nemeckú legendu Gerda Müllera (14) aj nezabudnuteľného Brazílčana Ronalda (15) až na úroveň nemeckého lídra Miroslava Kloseho (16). Zároveň sa stal najstarším autorom hetriku na majstrovstvách sveta. Prekonal zápis Cristiana Ronalda z MS 2018 v Rusku.
Sú jednotní a silní
"Je pre mňa obrovské šťastie užiť si tieto úžasné momenty s rodinou a spoluhráčmi. Veľmi dôležité je vyhrať hneď úvodný zápas na majstrovstvách sveta. Nebolo to jednoduché, ale náš tím ukázal, že je jednotný a silný," uviedol Lionel Messi v prvej reakcii podľa AFP.
"Už dvadsať rokov nás takto všetkých zabáva a je skvelé, že stále nevie prestať," povedal tréner Argentíny Lionel Scaloni na adresu Messiho.
Napodobnia Brazíliu?
Argentína sa môže stať prvou krajinou od roku 1962, ktorá obháji titul majstra sveta. V rokoch 1958 a 1962 zvíťazila dvakrát za sebou Brazília s vtedy fenomenálnym Pelém. Argentíne by k titulu mali pomôcť aj tisícky fanúšikov, ktoré doslova zaplavili Arrowhead Stadium v Kansas City.
"Ani neviem, ako vyjadriť všetku svoju vďaku. Keď máte takých fanúšikov, všetko je zrazu jednoduchšie. Ľudia v Argentíne sú šialení do futbalu a opäť to ukázali," skonštatoval Messi.
Má dobrý pocit
Tréner Scaloni ešte povedal čo-to k eufórii, ktorá vznikla medzi fanúšikmi po úvodnom hladkom víťazstve 3:0. "Mám dobrý pocit z našej hry, veľa hráčov dostalo priestor, aby sa ukázali. Je to však len jeden zápas a musíme sa už sústrediť na ten najbližší. Berieme to krôčik po krôčiku," podotkol Scaloni, ktorý si s Messim zahral na MS 2006 v Nemecku.
Zdroj: SITA.sk - Messi predviedol trojgólovú šou a dotiahol sa na top strelca MS Kloseho. Argentína je v eufórii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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