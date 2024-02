NHL: Slafkovský bodoval v 7. zápase za sebou a vytvoril rekord Montreal Canadiens (video)

Slovenský útočník Juraj Slafkovský zaznamenal gól a asistenciu pri prehre hokejistov Montrealu Canadiens na ľade New Yorku Rangers 4:7 v noci na piatok v NHL. Stal sa tak prvým tínedžerom v histórii klubu, ktorý sa zapísal do kanadského bodovania v siedmom stretnutí za sebou. Po asistencii si pripísali Erik Černák (Tampa Bay) a Martin Pospíšil (Calgary). Piaty hetrik v sezóne zaznamenal Auston Matthews, po zranení sa vrátila draftová jednotka 2023 Connor Bedard a Sidney Crosby vytvoril rekord Penguins.



Slafkovský strelil 12. gól v sezóne a pripísal si 17. asistenciu v ročníku. Slovenský útočník po chybnej rozohrávke Rangers znížil v 37. minúte na 2:4, keď strelou švihom prekonal Jonathana Quicka a v 52. minúte pripravil gól Colevi Caufieldovi, ktorý druhým zásahom v zápase upravil na konečných 4:7 z pohľadu Canadiens. “Bodová séria je jedna vec, ale keď chceme vyhrávať takéto zápasy a ostať v hre o postup do play off, tak musíme hrať lepšie. Nemôžeme dostať sedem gólov, s tým sa nedajú vyhrávať zápasy,” povedal pre nhl.com 19-ročný Slafkovský, ktorý bol na ľade takmer 20 minút, zaznamenal aj plusový bod a dve strely. K triumfu Rangers najviac prispel Chris Kreider, ktorý dal tri góly. Bol to jeho šiesty hetrik v kariére, prvý od 22. januára 2022. Žiaril aj obranca Adam Fox, ktorý zaznamenal štyri asistencie. Rangers vyhrali šiesty zápas za sebou.





Obranca Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu Tampy Bay nad Coloradom 6:3. Slovenský obranca sa podieľal na predposlednom góle duelu, keď Anthony Cirelli zvýšil 32 sekúnd pred koncom do prázdnej bránky na 5:3. “Blesky” stihli streliť ešte jeden gól do opustenej bránky, postaral sa o to Nick Perbix v čase 59:34. Černák zaznamenal siedmu asistenciu v sezóne a bodoval v druhom zápase za sebou. Dvoma gólmi a asistenciou prispel k jedenástemu víťazstvu Lightning z posledných štrnástich duelov Nikita Kučerov. Bol to jeho štrnásty trojbodový zápas v sezóne a s 93 bodmi (36+57) si upevnil pozíciu lídra produktivity súťaže. Druhý Nathan MacKinnon mal dve asistencie a na konte má 89 bodov (32+57). Černák odohral 20:46 minúty, na trestnej lavici si odsedel dve minúty, zaznamenal aj jeden strelecký pokus a rozdal šesť hitov (najviac zo všetkých hráčov na ľade).



Asistenciu zaznamenal aj Martin Pospíšil, no Calgary doma podľahlo San Jose 3:6. Slovenský útočník si pripísal deviatu asistenciu v sezóne už v 5. minúte, keď v brejkovej situácii vystrelil na brankára Mackenzieho Blackwooda a jeho pokus dorazil Nazem Kadri. Flames viedli 1:0, ale napokon dôležitý duel v boji o play off prehrali. Hrdinom Sharks bol český útočník Filip Zadina, ktorý strelil dva góly, pridal dve asistencie a zažil prvý štvorgólový zápas v NHL. “Je to sklamanie. Mám pocit, že sme si mysleli, že to bude jednoduchý zápas, ale oni nás prekorčuľovali a prehrali. Je to žiaľ pre nás typické,” povedal obranca “plameňov” MacKenzie Weegar. “Žraloci” su druhý najhorší tím NHL, ale vyhrali päť z posledných ôsmich duelov. Pospíšil bol na ľade 14 minút a 20 sekúnd, zaznamenal dve trestné minúty, dve strely a aj päť hitov.



Z cenného skalpu sa tešil Tomáš Tatar, jeho Seattle vyhral v Bostone 4:1. Slovenský útočník bol na ľade 11 minút a 12 sekúnd a hoci do štatistík sa nezapísal, Kraken získali v boji o play off dôležité body. Gólom a dvoma asistenciami sa blysol Matty Beniers, Joey Daccord zlikvidoval 36 striel. Bruins prehrali tretí zápas za sebou, ich jediný gól dal David Pastrňák.



“Diabli” z New Jersey s obrancom Šimonom Nemcom prehrali doma s Los Angeles 1:2. Víťazný gól strelil v 55. minúte Quinton Byfield, keď potrestal vylúčenie Curtisa Lazara. Dôležité víťazstvo Kings, ktorí sú na postupovej pozícii do bojov o Stanley Cup, vychytal David Rittich (26 zákrokov). Prekonal ho len Tyler Toffoli. Nemec bol na ľade 15 a pol minúty, mal mínusový bod a raz vystrelil.



Auston Matthews zaznamenal piaty hetrik v sezóne a Toronto napokon gólom Williama Nylandera zdolalo Philadelphiu 4:3 po predĺžení. Matthews strelil tri góly za sebou v druhej tretine v priebehu 7 minút a 49 sekúnd a po dovŕšení čistého hetriku viedli Maple Leafs 3:1. Najlepší strelec NHL má na konte 45 gólov v 51 zápasoch. Päť hetrikov v jednej sezóne v klubovej histórii zaznamenali len Darryl Sittler (1980-81), Babe Dye (1924-25) a Reg Noble (1917-18). Za posledných 30 rokov sa stal len tretím hráčom v NHL, ktorý v jednej sezóne mal aspoň päť hetrikov. V sezóne 2005-06 to dokázal Jonathan Cheechoo (5) a ešte predtým Mario Lemieux (6 hetrikov v sezóne 1995-96).



Po 14 zápasoch sa vrátil na ľad útočník Chicaga Connor Bedard, ktorý chýbal od 5. januára pre zlomeninu sánky. Prvý muž draftu 2023 zaznamenal asistenciu pri jedinom góle Blackhawks, ktorý strelil Philipp Kurashev. K víťazstvu Pittsburghu 4:1 pomohol dvoma gólmi Sidney Crosby a dvanástykrát v kariére pokoril hranicu 30 presných zásahov, čím prekonal zápis Maria Lemieuxa a vytvoril rekord Penguins.

NHL - výsledky:



Boston - Seattle 1:4, Buffalo - Florida 0:4, New Jersey - Los Angeles 1:2, New York Rangers - Montreal 7:4 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 1+1/, Ottawa - Anaheim 1:5, Tampa Bay - Colorado 6:3 /E. ČERNÁK (Tampa Bay) 0+1/, Toronto - Philadelphia 4:3 pp, Nashville - Dallas 2:9, St. Louis - Edmonton 6:3, Chicago - Pittsburgh 1:4, Calgary - San Jose 3:6 /M. POSPÍŠIL (Calgary) 0+1/, Vancouver - Detroit 4:1