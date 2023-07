Strelci v tímovom trape mužov získali striebro, Paňková v C1 žien obsadila 5. miesto

Padol nový rekord

Slovenky si viedli dobre

Slovenskí kanoisti neboli vo finále

2.7.2023 (SITA.sk) - Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe získali v záverečný deň Európskych hier v Poľsku strieborné medaily v tímovom trape mužov. Trio Adrián Drobný, Erik Varga a Marián Kovačócy sa z kvalifikácie prebojovalo do finále, v ktorom podľahlo Chorvátom 3:7. Slovenská výprava si tak z Poľska odnesie z osem cenných kovov (1-4-3).Drobný, Varga a Kovačócy dosiahli v kvalifikácii 218 bodov, čo je nový európsky i svetový rekord. Z 225 terčov netrafili dovedna len sedem. Darilo sa najmä Kovačócymu, ktorý trafil všetkých 75 terčov.Kanoistka Zuzana Paňková obsadila v nedeľňajšom finále C1 konečné 5. miesto. Vo finále zaznamenala čas 115,41 s a nebyť dotyku na 18. bránke, získala by bronzovú medailu. Z triumfu sa napokon tešila Nemka Elena Liliková (109,67 s).Paňková bola jediná spomedzi slovenských kanoistov a kanoistiek, ktorá prešla predpoludňajším „semifinálovým sitom“. V boji o miestenku v 10-člennom finále obsadila rovnako 5. priečku. Pred bránami finále tesne zostala Soňa Stanovská, ktorú v semifinále klasifikovali na 11. pozícii. Tretia Slovenka v semifinále Emanuela Luknárová bola sedemnásta.„Dúfala som v postup do finále. Verila som si, cítila som sa dobre, ale nepovedala by som, že som naisto čakala účasť v desiatke. Vlani na ME v Liptovskom Mikuláši mi to tesne nevyšlo. Za ten rok som sa výkonnostne posunula a som rada, že som sa postarala o najlepší individuálny výsledok nášho vodného slalomu na tomto podujatí,“ povedala Paňková podľa webu olympic.sk.Prvýkrát v ére samostatnosti neboli slovenskí kanoisti vo finále na majstrovstvách Európy v C1 mužov. Európske hry sú zároveň aj majstrovstvami Európy. Matejovi Beňušovi, Markovi Mirgorodskému a Alexandrovi Slafkovskému nevyšlo semifinále singlistov a ani jeden nepostúpil do finále. Beňuš obsadil 12. priečku, Mirgorodský skončil na 18. pozícii a Slafkovského klasifikovali na 20. mieste.