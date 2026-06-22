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 24hod.sk    Šport

22. júna 2026

Mbappého čaká stý zápas za reprezentáciu Francúzska. Cení si, že to dosiahne na svetovom šampionáte


Tagy: francúzska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Dvadsaťsedemročný útočník si plne uvedomuje váhu toho, že reprezentuje viac ako 67 miliónov Francúzov a túži zapísať sa do histórie. Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappé ...



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22.6.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťsedemročný útočník si plne uvedomuje váhu toho, že reprezentuje viac ako 67 miliónov Francúzov a túži zapísať sa do histórie.


Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappé čaká na svoj stý reprezentačný zápas v najcennejšom drese, absolvovať by ho mal na majstrovstvách sveta v pondelok proti Iraku v rámci základnej I-skupiny. Tento míľnik považuje za výnimočný najmä preto, že sa mu podarí dosiahnuť ho práve počas svetového šampionátu.

Mbappé sa stane desiatym Francúzom so stovkou reprezentačných štartov. Napriek tomu je stále ďaleko za rekordérom v počte zápasov Hugo Llorisom, ktorý ich odohral 145.

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Krídelník Realu Madrid debutoval v národnom tíme ako 18-ročný v roku 2017 a počas predchádzajúceho týždňa sa stal najlepším strelcom v histórii Francúzska, keď dvakrát skóroval v zápase proti Senegalu a prekonal rekord Oliviera Girouda s 58 gólmi.

Mbappé zdôraznil, že najdôležitejšie je víťazstvo v zápase, ktoré by Francúzom zabezpečilo postup do vyraďovacej časti turnaja. Na niekoľkých svetových šampionátoch sa prezentoval skvelými výkonmi, vrátane štyroch gólov na MS 2018 v Rusku, ktoré Francúzi vyhrali. Osem gólov zaznamenal v Katare 2022 vrátane hetriku v neúspešnom finále.

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Dvadsaťsedemročný útočník si plne uvedomuje váhu toho, že reprezentuje viac ako 67 miliónov Francúzov a túži zapísať sa do histórie. Priznal tiež, že nie každý hráč na MS si turnaj dostatočne užíva, no on sa snaží vyťažiť zo skúseností maximum.

Mbappé na MS strelil v 15 dueloch 14 gólov a o dva presné zásahy zaostáva za Miroslavom Klosem a Lionelom Messim na čele štatistiky.

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Okrem toho, že si užíva pozornosť na svetovom šampionáte v Severnej Amerike, naznačil aj možný záujem o budúcu kariéru v Major League Soccer. Vyjadril obdiv americkej kultúre a ambíciám, ktoré tam panujú. Pripomenul, že s Davidom Beckhamom o tejto možnosti často diskutujú. Avšak tiež vtipne poznamenal, že do veku 40 rokov na majstrovstvách sveta pravdepodobne hrať nebude.

Mbappé pokračuje vo svojej výnimočnej kariére s cieľom čo najďalej zájsť so svojím tímom na tohtoročnom svetovom futbalovom šampionáte.


Zdroj: SITA.sk - Mbappého čaká stý zápas za reprezentáciu Francúzska. Cení si, že to dosiahne na svetovom šampionáte © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: francúzska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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