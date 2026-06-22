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22. júna 2026
Mexickí fanúšikovia na MS 2026 podporujú Irán ako svoj druhý tím
Mexickí fanúšikovia v Los Angeles vyjadrujú solidaritu s iránskym tímom napriek kontroverziám. Počas nedeľňajšieho stretnutia majstrovstiev sveta vo futbale medzi Iránom a Belgickom na štadióne v ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Mexickí fanúšikovia v Los Angeles vyjadrujú solidaritu s iránskym tímom napriek kontroverziám.
Počas nedeľňajšieho stretnutia majstrovstiev sveta vo futbale medzi Iránom a Belgickom na štadióne v americkom Los Angeles prišli iránskemu výberu prejaviť podporu aj stovky mexických fanúšikov. Priaznivec Alan Romero z Tijuany údajne vstával o štvrtej ráno, aby na zápas do LA prišiel včas. Iránsky tím po mexickom výbere označil za svoj "druhý tím" na turnaji.
Iránci čelili viacerým problémom s vízami aj logistickým ťažkostiam, najmä v súvislosti s napätím medzi USA, Izraelom a Iránom. Tím presunul svoj kemp z arizonského Tucsonu do mexickej Tijuany po tom, čo niektorí členovia tímu nedostali víza do USA. A tento krok a jeho okolnosti vyvolali medzi Mexičanmi neočakávanú solidaritu s iránskym tímom.
V Los Angeles, ktoré je známe silnou mexickou kultúrnou prítomnosťou, mnohí fanúšikovia aktívne podporovali Irán počas nedeľňajšieho zápasu. A to aj napriek tomu, že niektorí členovia miestnej iránskej diaspóry protestovali proti režimu v Iránskej islamskej republike.
Iránsky útočník Mehdi Taremi po zápase vyslovil vďaku mexickým fanúšikom za ich podporu. Iránsko-americký jútuber Aftekhari zameraný na iránsky futbal označil podporu mexických fanúšikov za "neuveriteľnú" a zdôraznil, že táto podpora pomáha zmierniť napätie vyvolané kontroverziami okolo tímu.
Mnoho mexických fanúšikov považuje za nespravodlivé, že iránsky tím čelil nerovnakému zaobchádzaniu, napríklad keď belgický tím mal povolený príchod do Los Angeles o deň skôr ako Irán. Ďalší fanúšikovia z Tijuany zdôraznili, že hráči sú iba mladí športovci, ktorí si zaslúžia rovnaké podmienky bez ohľadu na geopolitickú situáciu. Ich podpora iránskeho tímu je aj výrazom nesúhlasu s tým, ako sa zaobchádza s osobami z tohto tímu.
Uvedená situácia ukazuje, ako šport môže spájať ľudí cez politické a kultúrne bariéry a posilňovať solidaritu medzi fanúšikmi z rôznych krajín.
Zdroj: SITA.sk - Mexickí fanúšikovia na MS 2026 podporujú Irán ako svoj druhý tím © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas nedeľňajšieho stretnutia majstrovstiev sveta vo futbale medzi Iránom a Belgickom na štadióne v americkom Los Angeles prišli iránskemu výberu prejaviť podporu aj stovky mexických fanúšikov. Priaznivec Alan Romero z Tijuany údajne vstával o štvrtej ráno, aby na zápas do LA prišiel včas. Iránsky tím po mexickom výbere označil za svoj "druhý tím" na turnaji.
Iránci čelili viacerým problémom s vízami aj logistickým ťažkostiam, najmä v súvislosti s napätím medzi USA, Izraelom a Iránom. Tím presunul svoj kemp z arizonského Tucsonu do mexickej Tijuany po tom, čo niektorí členovia tímu nedostali víza do USA. A tento krok a jeho okolnosti vyvolali medzi Mexičanmi neočakávanú solidaritu s iránskym tímom.
V Los Angeles, ktoré je známe silnou mexickou kultúrnou prítomnosťou, mnohí fanúšikovia aktívne podporovali Irán počas nedeľňajšieho zápasu. A to aj napriek tomu, že niektorí členovia miestnej iránskej diaspóry protestovali proti režimu v Iránskej islamskej republike.
Iránsky útočník Mehdi Taremi po zápase vyslovil vďaku mexickým fanúšikom za ich podporu. Iránsko-americký jútuber Aftekhari zameraný na iránsky futbal označil podporu mexických fanúšikov za "neuveriteľnú" a zdôraznil, že táto podpora pomáha zmierniť napätie vyvolané kontroverziami okolo tímu.
Mnoho mexických fanúšikov považuje za nespravodlivé, že iránsky tím čelil nerovnakému zaobchádzaniu, napríklad keď belgický tím mal povolený príchod do Los Angeles o deň skôr ako Irán. Ďalší fanúšikovia z Tijuany zdôraznili, že hráči sú iba mladí športovci, ktorí si zaslúžia rovnaké podmienky bez ohľadu na geopolitickú situáciu. Ich podpora iránskeho tímu je aj výrazom nesúhlasu s tým, ako sa zaobchádza s osobami z tohto tímu.
Uvedená situácia ukazuje, ako šport môže spájať ľudí cez politické a kultúrne bariéry a posilňovať solidaritu medzi fanúšikmi z rôznych krajín.
Zdroj: SITA.sk - Mexickí fanúšikovia na MS 2026 podporujú Irán ako svoj druhý tím © SITA Všetky práva vyhradené.
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