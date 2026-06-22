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 24hod.sk    Šport

22. júna 2026

Mexickí fanúšikovia na MS 2026 podporujú Irán ako svoj druhý tím


Tagy: iránska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Mexickí fanúšikovia v Los Angeles vyjadrujú solidaritu s iránskym tímom napriek kontroverziám. Počas nedeľňajšieho stretnutia majstrovstiev sveta vo futbale medzi Iránom a Belgickom na štadióne v ...



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new_zealand_iran_wcup_soccer_28883 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Mexickí fanúšikovia v Los Angeles vyjadrujú solidaritu s iránskym tímom napriek kontroverziám.


Počas nedeľňajšieho stretnutia majstrovstiev sveta vo futbale medzi Iránom a Belgickom na štadióne v americkom Los Angeles prišli iránskemu výberu prejaviť podporu aj stovky mexických fanúšikov. Priaznivec Alan Romero z Tijuany údajne vstával o štvrtej ráno, aby na zápas do LA prišiel včas. Iránsky tím po mexickom výbere označil za svoj "druhý tím" na turnaji.

Iránci čelili viacerým problémom s vízami aj logistickým ťažkostiam, najmä v súvislosti s napätím medzi USA, Izraelom a Iránom. Tím presunul svoj kemp z arizonského Tucsonu do mexickej Tijuany po tom, čo niektorí členovia tímu nedostali víza do USA. A tento krok a jeho okolnosti vyvolali medzi Mexičanmi neočakávanú solidaritu s iránskym tímom.

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V Los Angeles, ktoré je známe silnou mexickou kultúrnou prítomnosťou, mnohí fanúšikovia aktívne podporovali Irán počas nedeľňajšieho zápasu. A to aj napriek tomu, že niektorí členovia miestnej iránskej diaspóry protestovali proti režimu v Iránskej islamskej republike.

Iránsky útočník Mehdi Taremi po zápase vyslovil vďaku mexickým fanúšikom za ich podporu. Iránsko-americký jútuber Aftekhari zameraný na iránsky futbal označil podporu mexických fanúšikov za "neuveriteľnú" a zdôraznil, že táto podpora pomáha zmierniť napätie vyvolané kontroverziami okolo tímu.

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Mnoho mexických fanúšikov považuje za nespravodlivé, že iránsky tím čelil nerovnakému zaobchádzaniu, napríklad keď belgický tím mal povolený príchod do Los Angeles o deň skôr ako Irán. Ďalší fanúšikovia z Tijuany zdôraznili, že hráči sú iba mladí športovci, ktorí si zaslúžia rovnaké podmienky bez ohľadu na geopolitickú situáciu. Ich podpora iránskeho tímu je aj výrazom nesúhlasu s tým, ako sa zaobchádza s osobami z tohto tímu.

Uvedená situácia ukazuje, ako šport môže spájať ľudí cez politické a kultúrne bariéry a posilňovať solidaritu medzi fanúšikmi z rôznych krajín.


Zdroj: SITA.sk - Mexickí fanúšikovia na MS 2026 podporujú Irán ako svoj druhý tím © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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