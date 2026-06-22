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22. júna 2026

Rakúsko pred vzájomným zápasom na MS nenašlo slabinu na obhajcovi titulu Argentíne


Tagy: argentínska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026 Rakúska futbalová reprezentácia

Tréner Rakúska Ralf Rangnick vyzdvihol silu argentínskeho tímu a pripravil svojich hráčov na tvrdý zápas. Tréner rakúskej futbalovej reprezentácie Ralf Rangnick vyhlásil, že obhajcovia titulu majstra ...



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22.6.2026 (SITA.sk) - Tréner Rakúska Ralf Rangnick vyzdvihol silu argentínskeho tímu a pripravil svojich hráčov na tvrdý zápas.


Tréner rakúskej futbalovej reprezentácie Ralf Rangnick vyhlásil, že obhajcovia titulu majstra sveta Argentínčania nemajú žiadne slabé miesta. Rakúšanov v pondelok čaká duel proti argentínskemu výberu, hrať sa bude v texaskom Dallase.

Argentínska legenda Lionel Messi, ktorý má na konte 16 gólov na svetových šampionátoch a potrebuje už len jeden zásah na to, aby sa osamostatnil na čele hodnotenia, bude pútať veľkú pozornosť. Rangnick však zdôraznil, že Argentína nie je len o Messim.

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"Pre nás nie je správne sústrediť sa iba na neho," povedal skúsený nemecký tréner, ktorý od roku 2022 vedie rakúsky tím.

Rangnick ocenil taktické schopnosti argentínskeho tímu, jeho rýchlosť, flexibilitu aj hĺbku kádra. "Budeme musieť hrať veľmi takticky, byť odvážni a priniesť energiu, našu najlepšiu hru," uviedol Rangnick a vyjadril nádej, že jeho tím predvedie svoj doteraz najlepší výkon pod jeho vedením.

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Messi svojou hrou potešil fanúšikov v prvom zápase, keď dosiahol hetrik v súboji proti Alžírsku a pomohol Argentíne k triumfu 3:0. Rakúsko si na úvod turnaja poradilo s nováčikom Jordánskom 3:1, čo ho posunulo bližšie k postupu do vyraďovacej časti turnaja.

Rangnick verí, že hoci je favorit súper jeho zverencov, rakúsky tím môže v pondelok prekvapiť. "Hráme proti všetkým očakávaniam a môžeme dosiahnuť prekvapenie. Môže sa to skončiť remízou, ale aj naším víťazstvom," poznamenal.

Rakúsky tréner zdôraznil odvahu a vôľu svojich hráčov rozhodnúť zápas vo svoj prospech.


Zdroj: SITA.sk - Rakúsko pred vzájomným zápasom na MS nenašlo slabinu na obhajcovi titulu Argentíne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: argentínska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026 Rakúska futbalová reprezentácia
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