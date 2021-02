McDavid potiahol Edmonton k triumfu a pripísal si 500. bod, ale Šťastného neprekonal (video)

Dôležitý triumf

Míľnik pre Crosbyho

Chicago potiahli nováčikovia













18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ani do jedného z piatich stredajších duelov nezasiahol slovenský hokejista. Aktuálny líder celej profiligy klub Toronto Maple Leafs zvíťazil nad doteraz najhorším tímom Ottawa Senators len tesne 2:1, o triumfe domácich rozhodol gólom Alexander Kerfoot a prispel k nemu brankár Frederik Andersen 27 úspešnými zákrokmi."Dosiahli sme dôležitý triumf, podarilo sa nám totiž odvrátiť hrozbu ďalšej prehry. V skrátenej sezóne si nemôžeme dovoliť negatívne série," poznamenal autor rozhodujúceho gólu, jeho tím predtým prehral s Ottawou aj Montrealom.Udalosťou večera bol domáci triumf Edmontonu Oilers nad Vancouverom Canucks 3:2, na zisku dvoch bodov sa dvoma asistenciami podieľal kapitán Connor McDavid. Pre draftovú jednotku z roku 2015 to boli 500. a 501. kanadský bod v severoamerickej hokejovej súťaži.Na pokorenie päťstobodovej hranice potreboval rovnako ako Sidney Crosby 369 duelov. Menej stretnutí na to potrebovalo len sedem hráčov histórie, úplne najmenej legendárny Wayne Gretzky - len 234 zápasov. štvrtý je v tomto smere Peter Šťastný s 322 duelmi."Je to len malý míľnik, je však veľmi milé cítiť podporu a reakcie spoluhráčov či najbližších," okomentoval situáciu McDavid. Skutočnosť, že "päťstovku" bodov zaznamenal rovnako rýchlo ako Crosby, zhodnotil slovami: "Je celkom vtipné nad tým premýšľať. Kráčať v po boku takého hráča je výnimočné. Je zábava, ako to niekedy vyjde." Detroit doma podľahol Chicagu 0:2, hostí k zisku dvoch bodov potiahla dvojica nováčikov - Philipp Kurashev a Kevin Lankinen. Fínsky brankár Lankinen previedol 29 úspešných zákrokov a v NHL si pripísal premiérové čisté konto, švajčiarsky reprezentant vlastniaci aj ruský pas útočník Kurashev sa prezentoval víťazným gólom."Prežívam krásne pocity. Takéto zápasy si vysníva asi každý mladý brankár. Jedným zo snov je chytať v NHL, druhým je dosiahnuť prvé víťazstvo a tretím premiérové čisté konto," prezradil Lankinen. Chicagu zásluhou triumf patrí v tabuľke Centárlnej divízie druhá priečka za vedúcou Floridou, Detroit je na poslednom 8. mieste.