Vlhová v 1. kole obr. slalomu priebežne 11. o 1,17 s za Shiffrinovou

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po úvodnej tridsiatke 1. kola štvrtkového obrovského slalomu na majstrovstvách sveta na jedenástej priečke. V talianskej Cortine d'Ampezzo zaostávala za líderkou Mikaelou Shiffrinovou o 1,17 sekundy. Druhá bola prekvapujúco ďalšia Američanka Nina O'Brienová (+0,02 s), tretia pozícia patrila Švajčiarke Lare Gutovej-Behramiovej (+0,08 s).





Dvadsaťpäťročná Vlhová sa za obhajobou titulu majsterky sveta vydala so štartovým číslom 3. Na zľadovatenom podklade a otvorenej, rytmickej trati išla bez väčšej chyby, v porovnaní s najväčšími súperkami jej však chýbala plynulosť v oblúkoch, v ktorých nedokázala zrýchľovať. S číslom 55 sa na štart chystala druhá slovenská reprezentantka Petra Hromcová.Ako prvé sa do boja o medaily prihlásili Švajčiarky, Michelle Gisinová otvorila súťaž a na čele vydržala do jazdy svojej krajanky Gutovej-Behramiovej. Dvojnásobnej medailistke z rýchlostných disciplín na tomto šampionáte vyhovovali oblúky po spádnici a absencia tiahlych oblúkov v presadených bránkach. Elitnú sedmičku štartujúcich uzavrela Shiffrinová a hoci na všetkých medzičasoch zaostávala, záverečnú pasáž prešla perfektne a ako úradujúca olympijská šampiónka v tejto disciplíne sa dostala do vedenia.Rakúšanka Katharina Liensbergerová z druhej žrebovanej skupiny 8-15 sa na trati rakúskeho trénera držala na medzičasoch v zelených číslach, rovnako ako niektoré ďalšie pretekárky stratila na Shiffrinovú až v cieľovej pasáži a priebežne bola štvrtá. Vyššie štartové čísla neboli na kvalitne pripravenej trati problémom, čo dokázala aj O'Brienová, ktorá sa s devätnástkou zaradila iba o dve stotiny za svoju slávnejšiu krajanku.Naopak, prvé kolo vôbec nevyšlo domácim spolufavoritkám, víťazka štyroch "obrákov" v tejto sezóne Svetového pohára Marta Bassinová nabrala na štrnástom mieste odstup až 1,54 s a Federica Brignoneová preteky nedokončila.UPOZORNENIE: Správu rozširujeme o ďalšie informácie.