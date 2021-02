Djokovič stopol senzačného Karaceva na Australian Open aj napriek zdravotným problémom (video)

18.2.2021 - Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval už do svojho 28. grandslamového finále. Na Australian Open v Melbourne vo štvrtkovom semifinále vyradil nenasadeného Rusa Aslana Karaceva za 115 minút 6:3, 6:4, 6:2. Bol to prvý vzájomný duel týchto hráčov Svetová jednotka v celom súboji len dvakrát stratila svoje podanie, no ruského súpera Djokovič brejkol až šesťkrát a na postup premenil hneď prvý mečbal pri vlastnom servise.

Osem titulov z Austrálie

Spanilá jazda Karaceva

Djokovič počas doterajšej kariéry získal 17 grandslamových titulov, z toho až osem v Austrálii. V nedeľu môže pridať do zbierky úspechov deviaty celkový triumf v Melbourne Parku a celkovo už osemnásty. Zaujímavosťou je, že Djokovič na Australian Open doteraz získal titul vždy, keď sa dostal minimálne do semifinále.Srb sa do finále prebojoval napriek zdravotným problémom, ktoré ho trápia od 2. kola. Djokovič si v súboji s Američanom Taylorom Fritzom poranil brušné svalstvo a do ďalších duelov nastupoval so sebazaprením. Po úspešnom semifinále priznal, že sa jeho stav zlepšuje. "Cítim sa zatiaľ najlepšie od začiatku turnaja," povedal Srb.Dvadsaťsedemročný Rus Aslan Karacev previedol v Austrálii spanilú jazdu, keď sa ako prvý debutant v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji dostal medzi kvarteto najlepších singlistov. Stoštrnásty muž rebríčka ATP bol zároveň len piaty kvalifikant v semifinále na podujatí z kategórie "major" v celej otvorenej ére tenisu od roku 1968. V Austrálii to pred ním ako kvalifikant dokázal len Bib Giltinan ešte v roku 1977.Meno Djokovičovho súpera bude známe až v noci piatok, bude ním víťaz druhého semifinále Daniil Medvedev (Rus.-4) - Stefanos Tsitsipas (Gréc.-5).