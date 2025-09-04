Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

04. septembra 2025

Mbappe apeluje na viac oddychu v nabitom programe



Francúzsko vstúpi do kvalifikačných bojov o účasť na budúcoročné majstrovstvá sveta zápasom s Ukrajinou. V prípade postupu čaká Mbappehp podobná porcia duelov.



Mbappe apeluje na viac oddychu v nabitom programe

Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie a hráč Realu Madrid Kylian Mbappe volá po väčšom oddychu hviezdnych hráčov pri nahustenom zápasovom programe.


Vo svojej prvej sezóne v španielskom veľkoklube odohral 26-ročný útočník celkovo 59 súťažných duelov, debutoval v auguste 2024 a ročník skončil v júli 2025. K tomu sa šesťkrát predstavil v reprezentačných farbách Francúzska. „Nie je to len o počte zápasov, ale skôr o oddychu. Potrebujeme trochu viac oddych, zregenerovať naše telá. Hráme veľa zápasov? Nie, moje zmýšľanie pokročilo. Chápem ľudí, ktorí sedia na gauči a myslia, že zarábame veľa peňazí, takže by sme mali hrať. My sme mali ešte sezónu 2024/2025, zatiaľ čo ostatní len začali prípravné zápasy na nový ročník. Ani najlepší hráči nedokážu odohrať 60 duelov na top úrovni. Ľudia budú pozerať zápasy s vyššou kvalitou,“ citovala agentúra AFP Mbappeho.

Francúzsko vstúpi do kvalifikačných bojov o účasť na budúcoročné majstrovstvá sveta zápasom s Ukrajinou. V prípade postupu čaká Mbappehp podobná porcia duelov.

