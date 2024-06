ME vo futbale 2024: Výsledky – pondelok 17. jún (video+foto)

ME vo futbale 2024 – výsledky (pondelok 17. jún 2024)

D-skupina:

E-skupina:



ME vo futbale 2024 – program (utorok 18. jún 2024)

F-skupina:

Turecko - Gruzínsko (Dortmund, 18.00),



Portugalsko - Česko (Lipsko, 21.00)





17.6.2024 (SITA.sk) - V pondelok vstúpili do diania na majstrovstiev Európy vo futbale na nemeckých trávnikoch aj slovenskí reprezentanti a postarali sa o prvotriedne prekvapenie. Vo Frankfurte nad Mohanom totiž v súboji E-skupiny zdolali tretí tím rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) , nad Belgičanmi zvíťazili 1:0 gólom Ivana Schranza zo 7. minúty.V E-skupine v pondelok prekvapili aj Rumuni , ktorí v Mníchove triumfovali hladko 3:0 nad Ukrajincami . V prvom polčase skóroval Nicolae Stanciu, po zmene strán pridali poistky Razvan Marin a Denis Dragus. Druhé stretnutie v tejto skupine absolvujú Slováci v piatok proti Ukrajincom, o deň neskôr Rumuni vyzvú Belgičanov.V stretnutí D-skupiny v Düsseldorfe úradujúci vicemajstri sveta Francúzi vstúpili do turnaja ziskom troch bodov, v súboji proti Rakúšanom však museli o víťazstvo bojovať do úplného záveru. Rozhodnutie priniesol vlastný gól Maximiliana Wöbera, ktorý za svojho brankára poslal center súpera z pravej strany.Zápas nedohral hviezdny útočník Kylian Mbappé , ktorý utrpel zranenie nosa a je otázne, nakoľko vážna bude jeho zdravotná indispozícia a prípadný štart v nasledujúcom súboji. Ten absolvujú Les Blues už v piatok 21. júna proti Holanďanom.DÜSSELDORFGól: 38. Wöber (vlastný)MNÍCHOVGóly: 29. Stanciu, 53. R. Marin, 57. DragusFRANKFURT NAD MOHANOMGól: 7. Schranz, ŽK: 30. Mangala, 76. Tielemans, 85. Lukebakio - 41. Schranz