OBROVSKÁ SENZÁCIA: Slovensko na ME 2024 zdolali Belgicko 1:0, rozhodol Schranz

Slovenskí futbalisti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase E-skupiny ME nad favorizovaným Belgickom 1:0. Vo Frankfurte skóroval ako jediný v siedmej minúte krídelník Ivan Schranz. Slovákov dvakrát zachránil pred inkasovaným gólom systém VAR, ktorý odhalil v prvom polčase ofsajd Romelua Lukakua a v závere aj ruku Loisa Opendu. Mužstvo trénera Francesca Calzonu sa najbližšie stretne v piatok o 15.00 h v Düsseldorfe s Ukrajinou.



Slováci previedli takticky výborný prvý polčas. V úvode síce pustili do šancí belgického kanoniera Lukakua, no ten skórovať nedokázal. Na opačnej strane ťažil slovenský výber z aktívneho napádania a vysokého postavenia v siedmej minúte. Rozohrávku pokazil Orel Mangala a po efektnej pätičke Ivana Schranza sa dostal k strele Juraj Kucka, ktorého pokus vyrazil Koen Casteels priamo pred Schranza a ten poslal Slovensko do vedenia. Po zmene strán sa radovali Belgičania z vyrovnania, no Lukaku sa ocitol v tesnom ofsajde. Fantastický zákrok previedol v 62. minúte Dávid Hancko, ktorý vykopol istý gól z bránkovej čiary. Systém VAR prial Slovákom aj v 86. minúte, keď odhalil hru rukou od Opendu a Lukukovi odobral druhý presný zásah v stretnutí.

Slováci zaznamenali víťazný vstup do veľkého turnaja druhýkrát v histórii. Trojbodovým ziskom začali aj predošlý kontinentálny šampionát, keď na úvod zdolali Poľsko (2:1). V roku 2016 vo Francúzsku prehrali 1:2 s Walesom. Na svetovom šampionáte v JAR sa v prvom zápase zrodila remíza 1:1 s Novým Zélandom.

E-skupina, 1. kolo:



Belgicko - Slovensko 0:1 (0:1)



Gól: 7. Schranz. ŽK: Mangala, Tielemans, Lukebakio - Schranz. Rozhodovali: Meler - Eyisoy, Ersoy (všetci Turecko), 45.181 divákov







Belgicko: Casteels - Castagne, Debast, Faes, Carrasco (84. Lukebakio) - Onana, Mangala (58. Bakayoko) - Trossard (74. Tielemans), De Bruyne, Doku (84. Openda) - Lukaku



Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda (90.+4 Obert) - Schranz (81. Ďuriš), Boženík (70. Strelec), Haraslín (70. Suslov)

Slováci nedokázali už v tretej minúte prerušiť unikajúceho Dokuho, ktorý našiel spätnou prihrávkou De Bruyneho a do priameho ohrozenia Dúbravku sa dostal Lukaku. Belgický kanonier však z blízka trafil iba dobre postaveného Dúbravku. Dieru v slovenskej defenzíve chcel v šiestej minúte využiť opäť Lukaku, ktorý dostal loptu za obranu, obhodil si Dúbravku, no Slováci ustáli situáciu bez inkasovaného gólu. Vzápätí slovenský tím vysunul svoje postavenie postavenie, po chybe Mangalu sa dostal k lopte v šestnástke Schranz, pätičkou priťukol Kuckovi, ktorého strelu Casteels vyrazil priamo pred Schranza a ten poslal Slovensko do vedenia - 1:0. Vyrovnanie mal na kopačke Trossard, ktorý si za šestnástkou prebral loptu po zaváhaní Dúbravku, no mieril nad bránu. Slováci mohli zvýšiť na rozdiel dvoch gólov v 40. minúte, keď poslal Kucka skvelý center na Haraslína, ktorého volej zneškodnil Casteels. Na opačnej strane sa opäť pripomenul nebezpečný Lukaku, ktorý sa vyhol ofsajdu, no pred Dúbravkom si loptu predkopol ďaleko.



Na druhý polčas si belgickí krídelníci vymenili strany, naľavo sa presunul Doku, jeho miesto zasa prebral Trossard. Dobrou správou pre Slovákov bolo, že Hanckove problémy s kolenom zo záveru prvého polčasu si nevynútili jeho striedanie. Belgičania zvýšili aktivitu a v 56. minúte udreli z rohového kopu, no gólovú radosť prekazil Lukakuovi ofsajdový verdikt VAR-u. Historicky najlepší strelec Belgicka sa dostával do zakončení aj naďalej, v 62. minúte slabšou pravačkou poslal do bočnej siete. O minútu neskôr predviedol fantastický zákrok na bránkovej čiare Hancko, ktorý zachránil už istý gól z kopačky Bakayoka. Belgičania v závere poslali do hry ďalšie posily ofenzívy a ich tlak sa stupňoval. Vyústil do streleného gólu, ktorý zaznamenal opäť Lukaku, no už Vavro signalizoval hru rukou od Opendu. Do hry vstúpil VAR a pomohol Slovákom aj druhýkrát, keďže rozhodca Meler odvolal aj druhý presný zásah Lukakua.

hlasy aktérov (zdroj: TV Markíza):



Domenico Tedesco, tréner Belgicka: "Je ťažké hovoriť, keby sme vyhrali, mohol by som vám povedať viac o svojom názore. Prehrali sme a ja chcem byť vnímaný ako férový tréner, takže nepoviem nič. Verím VAR-u, ak rozhodol, že to bola hra rukou, musíme to akceptovať. Tento večer ma veľmi bolí. Nechcem ukazovať prstom na ľudí. Môžete si byť istí, že budeme hovoriť o mnohých veciach, ale budeme to robiť interne a nie prostredníctvom médií. Vytvorili sme si veľa šancí, veľkých príležitostí. Ak by sme jednu z nich využili, hralo by sa ľahšie. Vedel som, že jedného dňa prehráme, žiaľ, stalo sa to dnes. Úprimne povedané, nie je toho veľa, čo by som mohol povedať tímu, aby zlepšil. Každý je sklamaný, no vždy som hovoril, že naša skupina bude veľmi náročná."



Francesco Calzona, tréner SR: "Chalani urobili maximum, vložili sa do toho a zdolali sme veľkého súpera. Povedal som chalanom, že musíme mať mentalitu nastavenú tak, že sa dokážeme rovnať s najlepšími. Je to obrovské víťazstvo, ale musíme pracovať ďalej. Pozeráme sa na ďalšie zápasy, musíme bodovať aj v nich, aby sme splnili cieľ a postúpili."



Stanislav Lobotka, stredopoliar SR a najlepší hráč zápasu: "Je to niečo neopísateľné. Pre toto makáme, možno ideme proti väčšine ľudí, ktorí neveria trénerovi a jeho štýlu, ktorý chceme hrať. Ukázalo sa, že ideme dobrou cestou, keď k tomu pridáme aj individuálnu kvalitu, potom môže vzniknúť niečo takto krásne."



Martin Dúbravka, brankár SR: "Je to obrovské víťazstvo, nadreli sme sa veľmi na neho. Ukázali sme charakter, odbojovali sme to. Potrebujete aj trochu šťastia, čo sme aj mali. Vedel som, že pri prvom góle bol Lukaku v ofsajde. Tam som nepochyboval, že to nebude platiť. Belgičania majú svoju kvalitu, ale ukázalo sa to, čo sme hovorili pred zápasom, že keď sme mužstvo, dokážeme zdolať individuality."



Ivan Schranz, autor víťazného gólu SR: "Podali sme výborný a disciplinovaný výkon. Plnili sme pokyny, ktoré nám dal tréner. Išli šťastiu naproti a to je veľmi dôležité. Je to zaslúžená výhra proti top súperovi a to sa cení. Je to jeden zo životných gólov, no víťazstvo je o to krajšie. Bolo cítiť našich fanúšikov, patrí im veľká vďaka a verím, že sme si ich naklonili na svoju stranu."



Denis Vavro, obranca SR: "Najviac u mňa zarezonovala bojovnosť celého tímu. My, hrajúci celý zápas, sme sa hádzali do striel. Takto sa má hrať za Slovensko. Lukakua sme si prebrali s Milanom pred zápasom. Našťastie sa pri nás neotáčal, všetko sklepával a dal dva góly z ofsajdu. Únava bola veľká, ale vnímal som fanúšikov, urobili najlepšia atmosféru za predošlé roky."

Tabuľka E-skupiny:



1. Rumunsko 1 1 0 0 3:0 3



2. Slovensko 1 1 0 0 1:0 3



3. Belgicko 1 0 0 1 0:1 0



4. Ukrajina 1 0 0 1 0:3 0