ME 2024: Calzona mal aj výhrady, vzdal poklonu kvalite Belgicka

Napriek prekvapivému víťazstvu hovoril tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona aj o chybách. Jeho tím zdolal v pondelkovom úvodnom stretnutí E-skupiny na ME favorizované Belgicko 1:0 vďaka gólu Ivana Schranza. Calzona plánoval postupnú stavbu útoku zo zadných radov a to mu proti kvalitnému súperovi s vysokým pressingom nevychádzalo podľa predstáv.





Belgičania sa dostali v úvode k niekoľkým šanciam. Jednu zlikvidoval brankár Martin Dúbravka, v ďalších minuli odkrytú bránu. Väčšiu efektivitu ukázal ich súper, keď využil nedôraznú prihrávku Jeremyho Dokua pred vlastnú bránu. Schranz posunul loptu na Juraja Kucku a jeho strelu vyrazil Koen Casteels práve pred Schranza. Ten volil z uhla strelu k vzdialenejšej žrdi. Vo zvyšku zápasu si ešte Slováci vytvorili príležitosti, no viac útočil ich súper. Nepríjemný bol v rozohrávke a dokázal veľmi rýchlo prejesť do útoku."Povedal som chlapcom, že je kľúčové, aby ukázali svoje kvality. Belgičania si nás preštudovali. Nevedeli sme spraviť to, čo sme chceli, najmä postupný útok zozadu. Pochopiteľne, lebo Belgicko je jeden zo svetových tímov," povedal na tlačovej konferencii po zápase Calzona. Jeden z hviezdnych hráčov belgického tímu Kevin De Bruyne zdôrazňoval pred zápasom najmä silu svojich náprotivkov. Defenzívny stredopoliar Stanislav Lobotka dobre spolupracoval s Ondrejom Dudom, zbiehal po lopty, bol dôrazný v osobných súbojoch, vychádzali mu prihrávky, loptu dokázal podržať a stal sa hráčom zápasu. Penzum práce odviedol aj Kucka, ktorý nebol len pri prvom góle, ale mal aj ďalšie pokusy na bránu."Odviedli vynikajúcu prácu. Nie je ľahké brániť aj útočiť, pokrývať veľké priestory v strede poľa. Je tam sila. Juraj Kucka má 37 rokov, ale je vo vrcholnej forme. Mám z toho radosť. Boli sme poctiví smerom dozadu a narobili sme im aj problémy dopredu," neskrýval spokojnosť Calzona. Na slovenskej lavičke viedol 19. zápas, dosiahol jubilejné desiate víťazstvo a tím strelil pod jeho vedením 31. gól.Presný zásah do siete Belgicka bol však prvý reprezentačný pre Schranza od októbra 2021. Vtedy skóroval v kvalifikačnom zápase na MS 2022 v Chorvátsku (2:2). "Belgičania urobili nejakú chybu v rozohrávke, ja som to nejak vystihol a hneď som to sklepával 'Kucovi'. Brankár to vyrazil rovno predomňa, nerozmýšľal som a podarilo sa mi to trafiť. Bol som neistý, bál som sa ofsajdu. Preto som si počkal a až potom som sa tešil," opísal Schranz svoj šiesty gól v národnom tíme. Ďalší pondelkový zápas "éčka", v ktorom Rumuni zdolali Ukrajinu prekvapivo 3:0, nechcel brať ako senzáciu."Bral som to ako vyrovnaný zápas, možno to bolo 3:0, ale také zápasy niekedy sú. Jednému tímu sa podaria dať dva góly a získajú mentálnu prevahu. Majú výborného hráča Nicolaea Stancia, ktorý aj otvoril skóre. Teraz sa však sústredíme na Ukrajinu," povedal Schranz. Calzona zas poukázal ohľadom diania v skupine na snahu favoritov o návrat do hry. "Bude to veľmi náročná skupina. Dosť nečakane zakopli favorizované krajiny. Budú sa chcieť vrátiť späť. Nechceme premrhať toto významné víťazstvo," povedal kormidelník.Jeho tím čaká stretnutie s Ukrajinou v piatok o 15.00 h v Düsseldorfe. Účinkovanie v skupine uzavrie v stredu 26. júna o 18.00 proti Rumunsku, s ktorým si zmeria sily vo Frankfurte. Slováci sú momentálne v tabuľke druhí o skóre za Rumunmi, tretie miesto patrí Belgicku a posledné štvrté Ukrajine.