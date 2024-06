Nemcom sa na ME vo futbale zranil obranca Rüdiger, nad jeho štartom v osemfinále visí otáznik

24.6.2024 (SITA.sk) - Nemeckej futbalovej reprezentácii sa v nedeľňajšom záverečnom zápase A-skupiny majstrovstiev Európy proti Švajčiarom (1:1) zranil kľúčový stopér Antonio Rüdiger . Obranca španielskeho klubu Real Madrid sa pri odchode z ihriska držal za nohu.Nemci neposkytli žiadne podrobnosti o zdravotnom stave 31-ročného rodáka z Berlína. V krátkom vyhlásení potvrdili zdravotnú indispozíciu, ale neuviedli, či bude môcť hrať v sobotňajšom osemfinálovom zápase.Ak by Rüdiger nemohol nastúpiť v súboji o postup do štvrťfinále, tréner Julian Nagelsmann by musel v osemfinále vyskladať nanovo stopérsku dvojicu. V sobotňajšom stretnutí bude pre dve žlté karty absentovať Jonathan Tah S veľkou pravdepodobnosťou tak bude hrať Nico Schlotterbeck, ktorý v nedeľu vystriedal Taha. Ďalšími strednými obrancami v nemeckom kádri sú Robin Koch z Eintrachtu Frankfurt a Waldemar Anton zo Stuttgartu. Ani jeden z nich však doteraz nehral na Euro 2024