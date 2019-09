US OPEN: Berrettini si vylepšil kariérne maximum, vyradil Monfilsa

Taliansky tenista Matteo Berrettini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Matteo Berrettini (24-Tal.) - Gael Monfils (13-Fr.) 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (5)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. septembra (TASR) - Taliansky Tenista Matteo Berrettini prekvapujúco postúpil do semifinále US Open. Dvadsiatyštvrtý nasadený hráč vyradil Francúza Gaela Monfilsa nasadeného ako číslo trinásť v päťsetovej bitke 3:6, 6:3, 6:2, 3:6 a 7:6 (5).Dvadsaťtriročný Berrettini odštartoval svoje historicky prvé grandslamové štvrťfinále zle. V prvom sete vyprodukoval 14 nevynútených chýb, z toho bolo 10 po forehandovom údere. V šiestej hre stratil podanie a prehral set 3:6.Druhý set sa mohol niesť v podobnom duchu, keď Talian stratil podanie už v prvom geme. Lenže potom 33-ročný Francúz začal pôsobiť unavene. Začal produkovať dvojchyby, nechal súpera vyrovnať na 2:2 a stratil rozhodujúce podanie na 3:5.Berrettini zacítil svoju šancu a v treťom sete dominoval. Hlavne vďaka tomu, že mal stopercentnú úspešnosť po prvom podaní. Z miery ho nevyviedla ani prestávka, keď museli nad centrálnym dvorcom zavrieť strechu a set získal v pomere 6:2.Lenže potom Monfils ukázal svoje skúsenosti a prečo hrá už deviate grandslamové štvrťfinále. Prelomil súperove podanie na 3:1 a dopodával set na 6:3. V rozhodujúcom dejstve Monfils dokázal urobiť rebrejk, no potom čistou hrou stratil svoj servis na 2:4. Francúz sa ešte raz vzoprel osudu, keď Berrettini za stavu 5:4 a 40:30 urobil dvojchybu a nevyužil prvý mečbal. Zápas napokon dospel až do tajbrejku piateho setu, Talian v ňom triumfoval 7:5. V semifinále ho čaká lepší z dvojice Rafael Nadal (2-Šp.) - Diego Schwartzman (20-Arg.).