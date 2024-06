ME2024: O prvú remízu sa postarali tímy Slovinska a Dánska

O prvú remízu na futbalových ME v Nemecku sa v nedeľu postarali tímy Slovinska a Dánska. Ich vzájomný súboj C-skupiny v Stuttgarte sa skončil nerozhodne 1:1, keď na gól Christiana Eriksena z prvého polčasu odpovedal v 77. minúte obranca Erik Janža.



V druhom kole skupiny sa vo štvrtok 20. júna stretnú Slovinci so Srbskom (15.00) a Dáni s Anglickom (18.00). Z každej skupiny postúpia do osemfinále prvé dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov.

C-skupina, 1. kolo:



Slovinsko - Dánsko 1:1 (0:1)



Góly: 77. Janža - 17. Eriksen. ŽK: Stojanovič, Celar - Hjulmand. Rozhodovali: Schärer - De Almeida, Zogaj (všetci Švajč.).



Slovinsko: Oblak – Karničnik, Drkusič, Bijol, Janža – Stojanovič (67. Verbič), Gnezda Čerin, Elšnik (75. Gorenc Stankovič), Mlakar (75. Celar) – Šporar (90.+5 Brekalo), Šeško (90.+5 Kurtič)



Dánsko: Schmeichel – Andersen, Christensen, Vestergaard – Bah, Hjulmand (90. Delaney), Eriksen, Höjbjerg (83. Norgaard), Kristiansen (79. Maehle) – Wind (83. Dolberg), Höjlund (83. Poulsen)

Dáni diktovali tempo hry od úvodných minút. S loptou na nohe zatlačili súpera na jeho polovicu v snahe nájsť kľúč na prekonanie plastickej obrany, no Slovinci v hlbokom bloku odolávali a po štvrťhodine hry pohrozili výraznejšie ako prví - Šeško sa odhodlal k strele ďaleko za šestnástkou a jeho pokus preletel iba tesne vedľa pravej žrde Schmeichelovej bránky. Severania odpovedali už o chvíľu neskôr a už s gólovou príchuťou, keď po rýchlom aute z pravej strany predĺžil Wind v šestnástke loptu pätičkou na Eriksena a dánsky špílmacher po spracovaní prsiami "upratal" loptu k pravej žrdi - 0:1. V 28. minúte mohli Dáni pridať druhý zásah, po prudkej strieľanej prihrávke Eriksena si Mlakar takmer zrazil loptu za chrbát svojho brankára a z následného roku hlavičkoval Vestergaard vedľa. V závere prvej časti mal ešte dvakrát príležitosť aktívny Eriksen, najprv mu strelu zblokoval obranca a potom osamotený z jedenástich metrov vystrelil vysoko nad.



V snahe o vyrovnanie sa Slovinci dostali na začiatku druhého polčasu dvakrát do sľubných príležitostí po dlhých autových vhazdovaniach, no Šporar loptu pred bránkou netrafil a Bijolovi chýbali centimetre k možnosti zakončiť. Na druhej strane sa Dáni dostávali pred bránku najmä po štandardkách, ale ich náskok bol naďalej iba jednogólový. Slovinský brankár Oblak zneškodnil v 65. minúte strelu Höjlunda z bezprostrednej blízkosti po prihrávke Winda, vzápätí na druhej strane hlavičkoval Gnezda Čerin po centri Šporara vo veľkej šanci vedľa a jeho tím tak stále čakal na svoj prvý pokus do priestoru bránky súpera. Ten neprišiel v 74. minúte ani od Šporara, ktorý po priamom kope z ľavej strany zakončil zblízka nepresne. Štvrťhodinu pred koncom sa spoza šestnástky oprel do lopty Šeško a delovkou trafil ľavú žrď dánskej bránky. O chvíľku neskôr sa už Slovinci tešili z vyrovnania - po rohovom kope vystrelil halfvolejom spoza šestnástky Janža a s pomocou teču Hjulmanda skončila lopta v sieti - 1:1. Desať minút pred koncom ešte mohol viac radosti pre slovinskú ekipu priniesť zakončujúci Šporar, no body sa napokon delili.



Hlasy po zápase /zdroj: ekipa24.si, ekstrabladet.dk/:



Matjaž Kek, tréner Slovinska: "Gratulujem chlapcom. Nezačali sme dobre. Zdalo sa, že na niektorých až príliš zapôsobila atmosféra na štadióne. Na výkon z prvého polčas sme však dobre zareagovali v druhom a gól Erika Janžu nás odmenil za všetko, čo chlapci na ihrisku odovzdali."



Christian Eriksen, autor gólu Dánska: "Dúfali sme v tri body, no nevyšlo to. Sme smutní, pretože sme viedli a o víťazstvo sme prišli až v závere. Myslím si, že po zmene strán sme trochu stratili energiu a neboli sme tak nebezpeční ako v prvom polčase. Máme však bod, na tom musíme stavať a ideme ďalej."

Tabuľka C-skupiny:



1. Dánsko 1 0 1 0 1:1 1



Slovinsko 1 0 1 0 1:1 1



3. Anglicko 0 0 0 0 0:0 0



Srbsko 0 0 0 0 0:0 0