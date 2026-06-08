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08. júna 2026
Mediácia pomôže aj pri závažných zločinoch, pribudnú desiatky probačných a mediačných úradníkov
Tagy: Mediácia probačný dohľad
V období rokov 2018 až 2025 bolo probačným a mediačným úradníkom pridelených takmer 59 tisíc osôb na probáciu, riešili 7 616 mediácií, ktorých sa zúčastnilo takmer 20 tisíc osôb. Národnou radou ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - V období rokov 2018 až 2025 bolo probačným a mediačným úradníkom pridelených takmer 59 tisíc osôb na probáciu, riešili 7 616 mediácií, ktorých sa zúčastnilo takmer 20 tisíc osôb.
Národnou radou schválená novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch prináša zmeny zamerané na posilnenie restoratívnej justície a postavenia obetí trestných činov. Využitie mediácie aj pri závažných trestných činoch podľa rezortu spravodlivosti jasnejšie upravuje probačný a ochranný dohľad, ktorým sa zvýši efektivita vykonávania alternatívnych trestov a zníži administratívna záťaž. Súčasťou reformy je aj posilnenie personálnych kapacít probačných a mediačných úradníkov o 35 nových miest.
„Spravodlivosť nekončí vynesením rozsudku a trestom. Probační a mediační úradníci zohrávajú kľúčovú úlohu pri napĺňaní modernej justície – dohliadajú na výkon alternatívnych trestov, podporujú resocializáciu páchateľov a vytvárajú priestor na dialóg medzi páchateľmi a poškodenými. Ich práca pomáha zabezpečiť, aby spravodlivosť nekončila len rozsudkom, ale viedla aj k prevzatiu zodpovednosti, náprave spôsobenej ujmy a lepšej ochrane obetí,“ uviedol minister spravodlivosti Boris Susko.
V období rokov 2018 až 2025 bolo probačným a mediačným úradníkom pridelených takmer 59 tisíc osôb na probáciu, riešili 7 616 mediácií, ktorých sa zúčastnilo takmer 20 tisíc osôb. Výsledkom bolo zabezpečenie náhrady škody vo výške viac ako 7 miliónov eur v prospech poškodených. Na podporu a ochranu obetí trestných činov bolo zároveň prostredníctvom mediácií získaných viac ako 830 tisíc eur.
„Len v roku 2025 bolo na mediáciu pridelených 747 prípadov, zúčastnilo sa jej 2 409 osôb. Na podporu obetí smerovalo 161-tisíc eur a poškodeným bola uhradená škoda vo výške viac ako 1,19 milióna eur. Presne týmto smerom je potrebné slovenskú justíciu posúvať aj naďalej a som rád, že návrh zákona podporila aj časť opozičných poslancov“ doplnili minister spravodlivosti Susko.
Zdroj: SITA.sk - Mediácia pomôže aj pri závažných zločinoch, pribudnú desiatky probačných a mediačných úradníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Národnou radou schválená novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch prináša zmeny zamerané na posilnenie restoratívnej justície a postavenia obetí trestných činov. Využitie mediácie aj pri závažných trestných činoch podľa rezortu spravodlivosti jasnejšie upravuje probačný a ochranný dohľad, ktorým sa zvýši efektivita vykonávania alternatívnych trestov a zníži administratívna záťaž. Súčasťou reformy je aj posilnenie personálnych kapacít probačných a mediačných úradníkov o 35 nových miest.
„Spravodlivosť nekončí vynesením rozsudku a trestom. Probační a mediační úradníci zohrávajú kľúčovú úlohu pri napĺňaní modernej justície – dohliadajú na výkon alternatívnych trestov, podporujú resocializáciu páchateľov a vytvárajú priestor na dialóg medzi páchateľmi a poškodenými. Ich práca pomáha zabezpečiť, aby spravodlivosť nekončila len rozsudkom, ale viedla aj k prevzatiu zodpovednosti, náprave spôsobenej ujmy a lepšej ochrane obetí,“ uviedol minister spravodlivosti Boris Susko.
V období rokov 2018 až 2025 bolo probačným a mediačným úradníkom pridelených takmer 59 tisíc osôb na probáciu, riešili 7 616 mediácií, ktorých sa zúčastnilo takmer 20 tisíc osôb. Výsledkom bolo zabezpečenie náhrady škody vo výške viac ako 7 miliónov eur v prospech poškodených. Na podporu a ochranu obetí trestných činov bolo zároveň prostredníctvom mediácií získaných viac ako 830 tisíc eur.
„Len v roku 2025 bolo na mediáciu pridelených 747 prípadov, zúčastnilo sa jej 2 409 osôb. Na podporu obetí smerovalo 161-tisíc eur a poškodeným bola uhradená škoda vo výške viac ako 1,19 milióna eur. Presne týmto smerom je potrebné slovenskú justíciu posúvať aj naďalej a som rád, že návrh zákona podporila aj časť opozičných poslancov“ doplnili minister spravodlivosti Susko.
Zdroj: SITA.sk - Mediácia pomôže aj pri závažných zločinoch, pribudnú desiatky probačných a mediačných úradníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mediácia probačný dohľad
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