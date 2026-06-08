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08. júna 2026
Top foto dňa (8. jún 2026): Zastávky Južné mesto, kauza Očistec, ruský útok v Odese a zemetrasenie
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (8. jún 2026): Zastávky Južné mesto v bratislavskej Petržalke, hlavné pojednávanie v kauze Očistec, predstavenie pracovných príležitostí pre ľudí bez domova v Prešove, ruský útok v Odese, ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (8. jún 2026): Zastávky Južné mesto v bratislavskej Petržalke, hlavné pojednávanie v kauze Očistec, predstavenie pracovných príležitostí pre ľudí bez domova v Prešove, ruský útok v Odese, zemetrasenie na Filipínach a príroda v indickom Kašmíre.
[photo id="2430685" /]
Top foto dňa (8. jún 2026): Zastávky Južné mesto v bratislavskej Petržalke, hlavné pojednávanie v kauze Očistec, predstavenie pracovných príležitostí pre ľudí bez domova v Prešove, ruský útok v Odese, zemetrasenie na Filipínach a príroda v indickom Kašmíre.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (8. jún 2026): Zastávky Južné mesto, kauza Očistec, ruský útok v Odese a zemetrasenie © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2430685" /]
Top foto dňa (8. jún 2026): Zastávky Južné mesto v bratislavskej Petržalke, hlavné pojednávanie v kauze Očistec, predstavenie pracovných príležitostí pre ľudí bez domova v Prešove, ruský útok v Odese, zemetrasenie na Filipínach a príroda v indickom Kašmíre.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-8-jun-2026/">Top foto dňa (8. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (8. jún 2026): Zastávky Južné mesto, kauza Očistec, ruský útok v Odese a zemetrasenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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