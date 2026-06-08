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08. júna 2026

Top foto dňa (8. jún 2026): Zastávky Južné mesto, kauza Očistec, ruský útok v Odese a zemetrasenie


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (8. jún 2026): Zastávky Južné mesto v bratislavskej Petržalke, hlavné pojednávanie v kauze Očistec, predstavenie pracovných príležitostí pre ľudí bez domova v Prešove, ruský útok v Odese, ...



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6a25e3499b3cd286755472 1 676x507 8.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (8. jún 2026): Zastávky Južné mesto v bratislavskej Petržalke, hlavné pojednávanie v kauze Očistec, predstavenie pracovných príležitostí pre ľudí bez domova v Prešove, ruský útok v Odese, zemetrasenie na Filipínach a príroda v indickom Kašmíre.


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Top foto dňa (8. jún 2026): Zastávky Južné mesto v bratislavskej Petržalke, hlavné pojednávanie v kauze Očistec, predstavenie pracovných príležitostí pre ľudí bez domova v Prešove, ruský útok v Odese, zemetrasenie na Filipínach a príroda v indickom Kašmíre.



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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (8. jún 2026): Zastávky Južné mesto, kauza Očistec, ruský útok v Odese a zemetrasenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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