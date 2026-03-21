Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 21.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blahoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. marca 2026

Mediálny stratég a bývalý programový riaditeľ STVR prezradil, kam mieri po odchode z verejnoprávneho média



Mediálny stratég a bývalý programový riaditeľ STVR Vincent Štofaník mieri do



Zdieľať
650040f593dc3403362795 scaled e1774087604694 676x440 21.3.2026 (SITA.sk) - Mediálny stratég a bývalý programový riaditeľ STVR Vincent Štofaník mieri do Rádia Lumen. Vo verejnoprávnom médiu pôsobil takmer dve desaťročia a bol jedným z tých, ktorí rozhodovali o programovom smerovaní STVR. Po svojom odchode prikývol na ročnú spoluprácu s Rádiom Lumen, teda s kresťanským rádiom, ktoré sídli v Banskej Bystrici a pokrýva celé Slovensko.

Stabilné médium s dôverou poslucháčov


Štofaník považuje Lumen za médium s vysokým kreditom a stabilným miestom na trhu. Podotkol, že do rádia vstupuje práve v čase, keď dosiahlo Kristove roky. „Je tu už 33 rokov a dokázalo si vybudovať dôveru poslucháčov, čo je v dnešnom mediálnom prostredí veľká hodnota,“ dodal Štofaník.

Upozornil, že nejde o rádio, ktoré je postavené len na hudbe. Ponúka totiž aj správy, publicistiku, servis a programy pre rôzne skupiny poslucháčov. Svojím charakterom sa tak podľa neho v mnohom približuje práve verejnoprávnemu médiu.

Návrat ku koreňom


Štofaník sa tak vracia k svojim mediálnym koreňom, keďže v rádiu začínal svoju mediálnu kariéru. „Zároveň to však nebolo rozhodnutie zo sentimentu. Vnímal som ho aj profesionálne a vidím priestor, kde sa môže posunúť ďalej,“ doplnil. Jeho cieľom nie je urobiť zásadnú revolúciu v programe, ale systematické úpravy, ktoré by vysielaniu pomohli k vyššej profesionalite.

„Mojou úlohou je pozrieť sa na vysielanie z nadhľadu – ako pôsobí na poslucháča, aký má rytmus a či si poslucháč dokáže vytvoriť návyk. Program by mal mať jasnú logiku a stabilné pravidlá počas dňa,“ priblížil Štofaník. Lumen má podľa jeho slov potenciál osloviť širšie publikum. Spája totiž duchovné témy s každodenným životom. Moderné kresťanské rádio by podľa Štofaníka malo byť hodnotové, ale súčasne aj plnohodnotné pre život, so správami, rozhovormi a témami, ktoré každý človek musí denne riešiť.



Zdroj: SITA.sk - Mediálny stratég a bývalý programový riaditeľ STVR prezradil, kam mieri po odchode z verejnoprávneho média © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

