Sobota 21.3.2026
Meniny má Blahoslav
21. marca 2026
Mediálny stratég a bývalý programový riaditeľ STVR prezradil, kam mieri po odchode z verejnoprávneho média
Mediálny stratég a bývalý programový riaditeľ STVR Vincent Štofaník mieri do
21.3.2026 (SITA.sk) - Mediálny stratég a bývalý programový riaditeľ STVR Vincent Štofaník mieri do Rádia Lumen. Vo verejnoprávnom médiu pôsobil takmer dve desaťročia a bol jedným z tých, ktorí rozhodovali o programovom smerovaní STVR. Po svojom odchode prikývol na ročnú spoluprácu s Rádiom Lumen, teda s kresťanským rádiom, ktoré sídli v Banskej Bystrici a pokrýva celé Slovensko.
Stabilné médium s dôverou poslucháčov
Štofaník považuje Lumen za médium s vysokým kreditom a stabilným miestom na trhu. Podotkol, že do rádia vstupuje práve v čase, keď dosiahlo Kristove roky. „Je tu už 33 rokov a dokázalo si vybudovať dôveru poslucháčov, čo je v dnešnom mediálnom prostredí veľká hodnota,“ dodal Štofaník.
Upozornil, že nejde o rádio, ktoré je postavené len na hudbe. Ponúka totiž aj správy, publicistiku, servis a programy pre rôzne skupiny poslucháčov. Svojím charakterom sa tak podľa neho v mnohom približuje práve verejnoprávnemu médiu.
Návrat ku koreňom
Štofaník sa tak vracia k svojim mediálnym koreňom, keďže v rádiu začínal svoju mediálnu kariéru. „Zároveň to však nebolo rozhodnutie zo sentimentu. Vnímal som ho aj profesionálne a vidím priestor, kde sa môže posunúť ďalej,“ doplnil. Jeho cieľom nie je urobiť zásadnú revolúciu v programe, ale systematické úpravy, ktoré by vysielaniu pomohli k vyššej profesionalite.
„Mojou úlohou je pozrieť sa na vysielanie z nadhľadu – ako pôsobí na poslucháča, aký má rytmus a či si poslucháč dokáže vytvoriť návyk. Program by mal mať jasnú logiku a stabilné pravidlá počas dňa,“ priblížil Štofaník. Lumen má podľa jeho slov potenciál osloviť širšie publikum. Spája totiž duchovné témy s každodenným životom. Moderné kresťanské rádio by podľa Štofaníka malo byť hodnotové, ale súčasne aj plnohodnotné pre život, so správami, rozhovormi a témami, ktoré každý človek musí denne riešiť.
Zdroj: SITA.sk - Mediálny stratég a bývalý programový riaditeľ STVR prezradil, kam mieri po odchode z verejnoprávneho média © SITA Všetky práva vyhradené.
Proces v kauzách Donovaly a Báč bude pokračovať, obžalovaný je aj Kočner
Mesto Stropkov rozdávalo ocenenia. Čestným občanom sa stal úspešný rodák zo zahraničia – FOTO
