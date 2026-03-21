 Sobota 21.3.2026
 Meniny má Blahoslav
 24hod.sk    Z domova

21. marca 2026

Mesto Stropkov rozdávalo ocenenia. Čestným občanom sa stal úspešný rodák zo zahraničia – FOTO


Čestným občanom mesta Stropkov sa stal Pavol Krajník. Najvyššie mestské ocenenie mu udelili na nedeľňajšom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri príležitosti 622. výročia prvej písomnej zmienky ...



stropkov ocenenia 676x450 21.3.2026 (SITA.sk) - Čestným občanom mesta Stropkov sa stal Pavol Krajník. Najvyššie mestské ocenenie mu udelili na nedeľňajšom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri príležitosti 622. výročia prvej písomnej zmienky o meste z 12. marca 1404. Na podujatí mesto udelilo Cenu mesta, Ďakovné listy a Cenu primátora celkovo ďalším ôsmim laureátom.

Emigrácia a úspešná kariéra v zahraničí


Krajník získal najvyššie ocenenie za dlhodobú podporu projektov prispievajúcich k rozvoju a propagácii mesta, osobný prínos k uchovávaniu historického odkazu a šírenie dobrého mena Stropkova doma i v zahraničí. „Je krstným synom Adolfa Weinholda, hrdinu Slovenského národného povstania a čestného občana Stropkova,“ priblížil primátor Ondrej Brendza.


Krajník emigroval v roku 1968 do Švajčiarska, kde sa stal uznávaným odborníkom vo svojej profesii v chemickom a farmaceutickom priemysle a rešpektovanou osobnosťou tamojšej slovenskej komunity. Dlhodobo pôsobil v Slovenskej katolíckej misii v Bazileji a podporoval slovenských kňazov v exile.


Venoval sa aj uchovávaniu odkazu svojho krstného otca, kapitána Adolfa Weinholda, pričom mestu poskytol dokumenty z rodinného archívu a podporil projekt vybudovania parku a busty venovanej tejto osobnosti. Opakovane podporil niekoľko menších projektov realizovaných v Stropkove aj finančným darom a pozitívne propaguje mesto na medzinárodnej úrovni.


Cenu mesta Stropkov získala Mária Kotorová za významný prínos pri bádaní, odhaľovaní a propagovaní dejín mesta a regiónu, ako aj za šírenie historického povedomia prostredníctvom publikačnej a múzejnej činnosti. Druhým laureátom sa stal miestny Klub bežcov, ktorý nadviazal na tradíciu vytrvalostného športu v meste a organizuje viaceré športové podujatia vrátane behu Stropkovská dvadsiatka, ktorého prvý ročník sa konal v roku 1977.

Cenu primátora získala charita


Mesto udelilo aj päť ďakovných listov. Získali ich rodák pôsobiaci v Bratislave Adrián Jenčo za podporu kultúrnych a spoločenských aktivít a spoluprácu na projektoch vo verejnej správe a ochrane historického dedičstva, predseda miestneho turistického klubu Ján Vereščák za dlhoročnú propagáciu turistiky, príslušník Ozbrojených síl SR Jozef Bodnár za prejavenú odvahu pri záchrane ľudských životov počas misie v Lotyšsku, fotograf Anton Hričan za celoživotný prínos v oblasti umeleckej fotografie a riaditeľka ZŠ na Hrnčiarskej ulici Daniela Vatraľová za pomoc rodinám postihnutým požiarmi v stropkovskej osade v roku 2024.


Zvláštne ocenenie – Cenu primátora – získala Arcidiecézna charita v Košiciach za dlhodobú spoluprácu pri poskytovaní komunitných a sociálnych služieb pre obyvateľov Stropkova a okolia, najmä v oblasti sociálneho začleňovania, podpory rodín a znevýhodnených skupín a za sociálnu pomoc.


Slávnostné zasadnutia mestského zastupiteľstva spojené s oceňovaním osobností a kolektívov organizuje mesto Stropkov od roku 2004. Menoslov tohtoročných ocenených schválila na základe návrhov z verejnosti a samosprávy komisia vymenovaná primátorom a jej stanovisko potvrdili na februárovom zasadnutí aj mestskí poslanci.




Zdroj: SITA.sk - Mesto Stropkov rozdávalo ocenenia. Čestným občanom sa stal úspešný rodák zo zahraničia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

