Sobota 21.3.2026
Meniny má Blahoslav
21. marca 2026
Mesto Stropkov rozdávalo ocenenia. Čestným občanom sa stal úspešný rodák zo zahraničia – FOTO
Čestným občanom mesta Stropkov sa stal Pavol Krajník. Najvyššie mestské ocenenie mu udelili na nedeľňajšom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri príležitosti 622. výročia prvej písomnej zmienky ...
Emigrácia a úspešná kariéra v zahraničí
Krajník získal najvyššie ocenenie za dlhodobú podporu projektov prispievajúcich k rozvoju a propagácii mesta, osobný prínos k uchovávaniu historického odkazu a šírenie dobrého mena Stropkova doma i v zahraničí. „Je krstným synom Adolfa Weinholda, hrdinu Slovenského národného povstania a čestného občana Stropkova,“ priblížil primátor Ondrej Brendza.
Krajník emigroval v roku 1968 do Švajčiarska, kde sa stal uznávaným odborníkom vo svojej profesii v chemickom a farmaceutickom priemysle a rešpektovanou osobnosťou tamojšej slovenskej komunity. Dlhodobo pôsobil v Slovenskej katolíckej misii v Bazileji a podporoval slovenských kňazov v exile.
Venoval sa aj uchovávaniu odkazu svojho krstného otca, kapitána Adolfa Weinholda, pričom mestu poskytol dokumenty z rodinného archívu a podporil projekt vybudovania parku a busty venovanej tejto osobnosti. Opakovane podporil niekoľko menších projektov realizovaných v Stropkove aj finančným darom a pozitívne propaguje mesto na medzinárodnej úrovni.
Cenu mesta Stropkov získala Mária Kotorová za významný prínos pri bádaní, odhaľovaní a propagovaní dejín mesta a regiónu, ako aj za šírenie historického povedomia prostredníctvom publikačnej a múzejnej činnosti. Druhým laureátom sa stal miestny Klub bežcov, ktorý nadviazal na tradíciu vytrvalostného športu v meste a organizuje viaceré športové podujatia vrátane behu Stropkovská dvadsiatka, ktorého prvý ročník sa konal v roku 1977.
Cenu primátora získala charita
Mesto udelilo aj päť ďakovných listov. Získali ich rodák pôsobiaci v Bratislave Adrián Jenčo za podporu kultúrnych a spoločenských aktivít a spoluprácu na projektoch vo verejnej správe a ochrane historického dedičstva, predseda miestneho turistického klubu Ján Vereščák za dlhoročnú propagáciu turistiky, príslušník Ozbrojených síl SR Jozef Bodnár za prejavenú odvahu pri záchrane ľudských životov počas misie v Lotyšsku, fotograf Anton Hričan za celoživotný prínos v oblasti umeleckej fotografie a riaditeľka ZŠ na Hrnčiarskej ulici Daniela Vatraľová za pomoc rodinám postihnutým požiarmi v stropkovskej osade v roku 2024.
Zvláštne ocenenie – Cenu primátora – získala Arcidiecézna charita v Košiciach za dlhodobú spoluprácu pri poskytovaní komunitných a sociálnych služieb pre obyvateľov Stropkova a okolia, najmä v oblasti sociálneho začleňovania, podpory rodín a znevýhodnených skupín a za sociálnu pomoc.
Slávnostné zasadnutia mestského zastupiteľstva spojené s oceňovaním osobností a kolektívov organizuje mesto Stropkov od roku 2004. Menoslov tohtoročných ocenených schválila na základe návrhov z verejnosti a samosprávy komisia vymenovaná primátorom a jej stanovisko potvrdili na februárovom zasadnutí aj mestskí poslanci.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Stropkov rozdávalo ocenenia. Čestným občanom sa stal úspešný rodák zo zahraničia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
