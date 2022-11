Zelenskyj: Vojenská pomoc Iránu pre Rusko predlžuje vojnu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom najnovšom príhovore zverejnenom v nedeľu večer kritizoval dodávky iránskych zbraní do Ruska.





"Irán podporuje teroristický režim v Rusku a pomáha predlžovať vojnu a tým aj hrozby pre svet, ktoré vznikli vďaka útočnej vojne vedenej Ruskom," povedal Zelenskyj. Bez podpory Moskvy zo strany Teheránu "by sme boli bližšie k mieru", dodal.Bez zapojenia Teheránu do vojny by tiež bolo na dosah riešenie svetovej potravinovej krízy alebo energetickej krízy. "Ktokoľvek pomáha Rusku predlžovať túto vojnu, musí prevziať zodpovednosť aj za jej dôsledky," konštatoval Zelenskyj.Irán v sobotu prvýkrát priznal, že Rusku dodal útočné drony, avšak len niekoľko kusov a ešte pred začiatkom invázie. Zelenskyj v reakcii obvinil Teherán z klamstva.Ruská strana aj v nedeľu nasadila do bojov iránske útočné drony. Zelenskyj v príhovore uviedol, že ukrajinskej armáde sa niekoľko dronov podarilo zostreliť, no niektoré zasiahli svoj cieľ.Ukrajinský prezident ďalej uviedol, že Rusko sústreďuje sily a prostriedky na prípadné zopakovanie masových útokov na infraštruktúru Ukrajiny, v prvom rade energetický sektor. Ukrajina sa na túto hrozbu pripravuje, povedal Zelenskyj s tým, že už teraz postihli výpadky dodávok elektriny takmer 4,5 milióna Ukrajincov.