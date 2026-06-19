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19. júna 2026
Medveď na diaľnici A1 v Chorvátsku. Úrady varujú vodičov, aby boli pozorní
Výskyt medveďov v blízkosti ciest v Chorvátsku nie je úplne výnimočný, najmä v hornatejších oblastiach Dalmácie a Liky, kadiaľ prechádza diaľnica A1. Na chorvátskej diaľnici A1 medzi križovatkou ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Výskyt medveďov v blízkosti ciest v Chorvátsku nie je úplne výnimočný, najmä v hornatejších oblastiach Dalmácie a Liky, kadiaľ prechádza diaľnica A1.
Na chorvátskej diaľnici A1 medzi križovatkou Zagvozd a odpočívadlom Raščane Gornje bol priamo na vozovke spozorovaný medveď. Ako referuje web dalmacijadanas.hr, chorvátsky autoklub (HAK) preto vydal varovanie a vyzval vodičov, aby v tomto úseku zvýšili opatrnosť a prispôsobili rýchlosť podmienkam na ceste.
Výskyt medveďov v blízkosti ciest v Chorvátsku nie je úplne výnimočný, najmä v hornatejších oblastiach Dalmácie a Liky, kadiaľ prechádza diaľnica A1. Zvieratá sa môžu dostať na vozovku pri hľadaní potravy alebo pri pohybe cez ich prirodzené migračné trasy. Hoci priame strety s medveďmi na diaľniciach sú skôr zriedkavé, predstavujú vážne riziko vzhľadom na vysoké rýchlosti a obmedzený čas reakcie vodičov.
Vodiči sú preto vyzývaní, aby v danom úseku zvýšili pozornosť, najmä v noci alebo za zníženej viditeľnosti, a sledovali dopravné značenie či prípadné varovania od HAK. V prípade spozorovania zvieraťa na vozovke sa odporúča spomaliť, zachovať odstup a vyhýbať sa prudkým manévrom, ktoré by mohli viesť k dopravnej nehode.
Zdroj: SITA.sk - Medveď na diaľnici A1 v Chorvátsku. Úrady varujú vodičov, aby boli pozorní © SITA Všetky práva vyhradené.
Na chorvátskej diaľnici A1 medzi križovatkou Zagvozd a odpočívadlom Raščane Gornje bol priamo na vozovke spozorovaný medveď. Ako referuje web dalmacijadanas.hr, chorvátsky autoklub (HAK) preto vydal varovanie a vyzval vodičov, aby v tomto úseku zvýšili opatrnosť a prispôsobili rýchlosť podmienkam na ceste.
Výskyt medveďov v blízkosti ciest v Chorvátsku nie je úplne výnimočný, najmä v hornatejších oblastiach Dalmácie a Liky, kadiaľ prechádza diaľnica A1. Zvieratá sa môžu dostať na vozovku pri hľadaní potravy alebo pri pohybe cez ich prirodzené migračné trasy. Hoci priame strety s medveďmi na diaľniciach sú skôr zriedkavé, predstavujú vážne riziko vzhľadom na vysoké rýchlosti a obmedzený čas reakcie vodičov.
Vodiči sú preto vyzývaní, aby v danom úseku zvýšili pozornosť, najmä v noci alebo za zníženej viditeľnosti, a sledovali dopravné značenie či prípadné varovania od HAK. V prípade spozorovania zvieraťa na vozovke sa odporúča spomaliť, zachovať odstup a vyhýbať sa prudkým manévrom, ktoré by mohli viesť k dopravnej nehode.
Zdroj: SITA.sk - Medveď na diaľnici A1 v Chorvátsku. Úrady varujú vodičov, aby boli pozorní © SITA Všetky práva vyhradené.
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