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19. júna 2026
Zelenskyj chce ukončiť vojnu do zimy, Európu však žiada o prípravu ďalšieho balíka pomoci
Zelenskyj tvrdí, že ak Rusko nezastaví vojnu, Ukrajina bude potrebovať zimný balík podpory od partnerov. Ukrajina sa snaží ukončiť vojnu rozpútanú Ruskom do začiatku zimy. Ak sa však nepodarí ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Zelenskyj tvrdí, že ak Rusko nezastaví vojnu, Ukrajina bude potrebovať zimný balík podpory od partnerov.
Ukrajina sa snaží ukončiť vojnu rozpútanú Ruskom do začiatku zimy. Ak sa však nepodarí dosiahnuť mier, Kyjev bude potrebovať zimný balík podpory, povedal prezident Volodymyr Zelenskyj v prejave k účastníkom zasadnutia Európskej rady. Referuje o tom web liga.net.
„Samozrejme, chceme túto vojnu ukončiť pred zimou - diplomatickou cestou, to je, samozrejme, veľmi dôležité - a tiež tlakom na Rusko. Ale chápeme, s kým máme do činenia. Putin je vojna,“ poznamenal Zelenskyj.
Podľa neho by sa zimný balík pomoci pre Ukrajinu mal vzťahovať na energie, najmä na plyn, benzín a naftu. Prezident tiež zdôraznil, že Ukrajina bude na zimu potrebovať najmenej 300 protibalistických rakiet.
„Pomôžte nám pripraviť sa na zimu. Žiadame vás, aby ste to urobili teraz. Nemáme čas na rozmýšľanie. Máme len jednu možnosť - rozhodnúť sa, čo urobíme,“ dodal Zelenskyj.
Podľa ukrajinského prezidenta je dôležité, že sa odblokovalo 6 miliárd eur z programu Európskeho mierového fondu. „Prosím, podporte rýchle využitie týchto finančných prostriedkov, aby nedošlo k stratám na životoch v dôsledku meškaní. Peniaze sa môžu použiť na protivzdušnú obranu, rakety dlhého doletu a ďalšie spôsobilosti, ktoré už preukazujú svoju účinnosť,“ povedal Zelenskyj.
Taktiež navrhuje použiť časť týchto peňazí na ochranu ukrajinskej energetickej infraštruktúry, ale to si vyžaduje súhlas krajín EÚ.
Zelenskyj sa okrem toho poďakoval európskym partnerom za sankčný tlak na Rusko. Zároveň poznamenal, že by sa mal vyvíjať väčší tlak na tankery prepravujúce ruskú ropu a ropné produkty.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj chce ukončiť vojnu do zimy, Európu však žiada o prípravu ďalšieho balíka pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina sa snaží ukončiť vojnu rozpútanú Ruskom do začiatku zimy. Ak sa však nepodarí dosiahnuť mier, Kyjev bude potrebovať zimný balík podpory, povedal prezident Volodymyr Zelenskyj v prejave k účastníkom zasadnutia Európskej rady. Referuje o tom web liga.net.
„Samozrejme, chceme túto vojnu ukončiť pred zimou - diplomatickou cestou, to je, samozrejme, veľmi dôležité - a tiež tlakom na Rusko. Ale chápeme, s kým máme do činenia. Putin je vojna,“ poznamenal Zelenskyj.
Príprava na zimu
Podľa neho by sa zimný balík pomoci pre Ukrajinu mal vzťahovať na energie, najmä na plyn, benzín a naftu. Prezident tiež zdôraznil, že Ukrajina bude na zimu potrebovať najmenej 300 protibalistických rakiet.
„Pomôžte nám pripraviť sa na zimu. Žiadame vás, aby ste to urobili teraz. Nemáme čas na rozmýšľanie. Máme len jednu možnosť - rozhodnúť sa, čo urobíme,“ dodal Zelenskyj.
Sankčný tlak na Rusko
Podľa ukrajinského prezidenta je dôležité, že sa odblokovalo 6 miliárd eur z programu Európskeho mierového fondu. „Prosím, podporte rýchle využitie týchto finančných prostriedkov, aby nedošlo k stratám na životoch v dôsledku meškaní. Peniaze sa môžu použiť na protivzdušnú obranu, rakety dlhého doletu a ďalšie spôsobilosti, ktoré už preukazujú svoju účinnosť,“ povedal Zelenskyj.
Taktiež navrhuje použiť časť týchto peňazí na ochranu ukrajinskej energetickej infraštruktúry, ale to si vyžaduje súhlas krajín EÚ.
Zelenskyj sa okrem toho poďakoval európskym partnerom za sankčný tlak na Rusko. Zároveň poznamenal, že by sa mal vyvíjať väčší tlak na tankery prepravujúce ruskú ropu a ropné produkty.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj chce ukončiť vojnu do zimy, Európu však žiada o prípravu ďalšieho balíka pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.
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