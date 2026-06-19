Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alfréd
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. júna 2026

Zelenskyj chce ukončiť vojnu do zimy, Európu však žiada o prípravu ďalšieho balíka pomoci


Tagy: Rakety Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Zelenskyj tvrdí, že ak Rusko nezastaví vojnu, Ukrajina bude potrebovať zimný balík podpory od partnerov. Ukrajina sa snaží ukončiť vojnu rozpútanú Ruskom do začiatku zimy. Ak sa však nepodarí ...



Zdieľať
19.6.2026 (SITA.sk) - Zelenskyj tvrdí, že ak Rusko nezastaví vojnu, Ukrajina bude potrebovať zimný balík podpory od partnerov.


Ukrajina sa snaží ukončiť vojnu rozpútanú Ruskom do začiatku zimy. Ak sa však nepodarí dosiahnuť mier, Kyjev bude potrebovať zimný balík podpory, povedal prezident Volodymyr Zelenskyj v prejave k účastníkom zasadnutia Európskej rady. Referuje o tom web liga.net.

„Samozrejme, chceme túto vojnu ukončiť pred zimou - diplomatickou cestou, to je, samozrejme, veľmi dôležité - a tiež tlakom na Rusko. Ale chápeme, s kým máme do činenia. Putin je vojna,“ poznamenal Zelenskyj.

Príprava na zimu


Podľa neho by sa zimný balík pomoci pre Ukrajinu mal vzťahovať na energie, najmä na plyn, benzín a naftu. Prezident tiež zdôraznil, že Ukrajina bude na zimu potrebovať najmenej 300 protibalistických rakiet.

„Pomôžte nám pripraviť sa na zimu. Žiadame vás, aby ste to urobili teraz. Nemáme čas na rozmýšľanie. Máme len jednu možnosť - rozhodnúť sa, čo urobíme,“ dodal Zelenskyj.

Sankčný tlak na Rusko


Podľa ukrajinského prezidenta je dôležité, že sa odblokovalo 6 miliárd eur z programu Európskeho mierového fondu. „Prosím, podporte rýchle využitie týchto finančných prostriedkov, aby nedošlo k stratám na životoch v dôsledku meškaní. Peniaze sa môžu použiť na protivzdušnú obranu, rakety dlhého doletu a ďalšie spôsobilosti, ktoré už preukazujú svoju účinnosť,“ povedal Zelenskyj.

Taktiež navrhuje použiť časť týchto peňazí na ochranu ukrajinskej energetickej infraštruktúry, ale to si vyžaduje súhlas krajín EÚ.

Zelenskyj sa okrem toho poďakoval európskym partnerom za sankčný tlak na Rusko. Zároveň poznamenal, že by sa mal vyvíjať väčší tlak na tankery prepravujúce ruskú ropu a ropné produkty.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj chce ukončiť vojnu do zimy, Európu však žiada o prípravu ďalšieho balíka pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rakety Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V opozícii sa „zmatovičieva“, pozadie a scenár sú podobné, ale Šimečka má predsa len iný jazyk ako Matovič
<< predchádzajúci článok
Medveď na diaľnici A1 v Chorvátsku. Úrady varujú vodičov, aby boli pozorní

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 