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19. júna 2026
Západní spojenci Ukrajiny sľúbili Kyjevu vojenskú pomoc vo výške štyroch miliárd dolárov
Tagy: bezpilotné lietadlá pomoc Ukrajine Raketový obranný systém Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Uviedol to minister obrany Ukrajiny Mychajlo Fedorov po skončení stretnutia Kontaktnej skupiny pre ukrajinskú obranu, známej ako ramsteinský formát. Západní spojenci Ukrajiny spoločne sľúbili Kyjevu ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Uviedol to minister obrany Ukrajiny Mychajlo Fedorov po skončení stretnutia Kontaktnej skupiny pre ukrajinskú obranu, známej ako ramsteinský formát.
Západní spojenci Ukrajiny spoločne sľúbili Kyjevu vojenskú pomoc vo výške štyroch miliárd dolárov (približne 3,43 miliardy eur). Uviedol to vo štvrtok minister obrany Ukrajiny Mychajlo Fedorov po skončení stretnutia Kontaktnej skupiny pre ukrajinskú obranu, známej ako ramsteinský formát. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Najnovšie balíky obrannej pomoci zahŕňajú najmä rakety protivzdušnej obrany, drony a delostrelectvo. Fedorov povedal, že takmer jedna miliarda dolárov bude prostredníctvom Zoznamu prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL) v rámci NATO vyčlenená na dodanie záchytných rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Pred zasadnutím nemecký minister obrany Boris Pistorius uviedol, že 200 miliónov dolárov (zhruba 172 miliónov eur) bude vyčlenených na muníciu pre protivzdušnú obranu a ďalších 200 miliónov dolárov na rakety PAC-3 pre systémy Patriot. Západní spojenci tiež sľúbili Ukrajine drony v hodnote vyše jednej miliardy dolárov.
Britská vláda oznámila, že Ukrajine v rámci nového balíka vojenskej pomoci v hodnote 752 miliónov libier (okolo 870 miliónov eur) poskytne 150-tisíc dronov, viac ako 350 rakiet protivzdušnej obrany a radarové systémy. Holandsko zároveň oznámilo ďalší balík pomoci vo výške 500 miliónov eur.
Z tejto sumy je 250 miliónov eur určených na posilnenie ukrajinských kapacít v oblasti bezpilotných lietadiel. Fedorov dodal, že Nórsko prispeje na nákup námorných dronov. Nórsko, Dánsko, Španielsko, Litva a Luxembursko zároveň sľúbili celkovo 540 miliónov dolárov (cca 460 miliónov eur) na delostreleckú muníciu s dlhým doletom.
Zdroj: SITA.sk - Západní spojenci Ukrajiny sľúbili Kyjevu vojenskú pomoc vo výške štyroch miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Západní spojenci Ukrajiny spoločne sľúbili Kyjevu vojenskú pomoc vo výške štyroch miliárd dolárov (približne 3,43 miliardy eur). Uviedol to vo štvrtok minister obrany Ukrajiny Mychajlo Fedorov po skončení stretnutia Kontaktnej skupiny pre ukrajinskú obranu, známej ako ramsteinský formát. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Balíky obrannej pomoci
Najnovšie balíky obrannej pomoci zahŕňajú najmä rakety protivzdušnej obrany, drony a delostrelectvo. Fedorov povedal, že takmer jedna miliarda dolárov bude prostredníctvom Zoznamu prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL) v rámci NATO vyčlenená na dodanie záchytných rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Pred zasadnutím nemecký minister obrany Boris Pistorius uviedol, že 200 miliónov dolárov (zhruba 172 miliónov eur) bude vyčlenených na muníciu pre protivzdušnú obranu a ďalších 200 miliónov dolárov na rakety PAC-3 pre systémy Patriot. Západní spojenci tiež sľúbili Ukrajine drony v hodnote vyše jednej miliardy dolárov.
Posilnenie ukrajinských kapacít
Britská vláda oznámila, že Ukrajine v rámci nového balíka vojenskej pomoci v hodnote 752 miliónov libier (okolo 870 miliónov eur) poskytne 150-tisíc dronov, viac ako 350 rakiet protivzdušnej obrany a radarové systémy. Holandsko zároveň oznámilo ďalší balík pomoci vo výške 500 miliónov eur.
Z tejto sumy je 250 miliónov eur určených na posilnenie ukrajinských kapacít v oblasti bezpilotných lietadiel. Fedorov dodal, že Nórsko prispeje na nákup námorných dronov. Nórsko, Dánsko, Španielsko, Litva a Luxembursko zároveň sľúbili celkovo 540 miliónov dolárov (cca 460 miliónov eur) na delostreleckú muníciu s dlhým doletom.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Západní spojenci Ukrajiny sľúbili Kyjevu vojenskú pomoc vo výške štyroch miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bezpilotné lietadlá pomoc Ukrajine Raketový obranný systém Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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