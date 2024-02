Zelenskyj zľahčuje stiahnutie ukrajinských vojakov z Avdijivky, poukázal na inú vec

Poukázal na omnoho väčšie úspechy

Spomalenie pomoci od Západu

22.2.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa snaží nepripisovať prílišný význam tomu, že ukrajinskí vojaci museli ustúpiť z mesta Avdijivka v Doneckej oblasti, ktoré následne obsadili ruské sily.Ako referuje britský web The Guardian, zaznelo to v upútavke na Zelenského rozhovor pre Fox News, ktorý má byť odvysielaný vo štvrtok.Ruskí okupanti niekoľko mesiacov „búšili“ do Avdijivky, ktorá pre nich predstavuje najvýznamnejší územný zisk za takmer rok. Namiesto toho Zelenskyj poukázal na omnoho väčšie úspechy ukrajinskej strany v skorších fázach vojny, predovšetkým v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny.„Počas týchto dvoch rokov sme získali späť časť Charkovskej oblasti. Teraz sme v tejto oblasti... A odblokovali sme Čierne more. Sú tam obilné cesty a zničili sme veľa lodí ruskej flotily,“ povedal Zelenskyj. „To je to, čo sme robili počas dvoch rokov. A čo dokázali oni? Len toto jedno miesto. Ale za akú cenu?“Zelenskyj tiež vyjadril nespokojnosť so spomalením západnej pomoci bez toho, aby spomenul Spojené štáty. „Musíme byť rýchlejší. To znamená odstrániť všetku byrokraciu. Inak nebudeme mať žiadnu šancu,“ povedal ukrajinský líder.