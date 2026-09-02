Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 2.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. septembra 2026

Medvedev pohrozil priamymi útokmi na Berlín, nemeckú vládu označil za „neonacistickú“


Tagy: Nemecká vláda nemecké zbrane ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ruský exprezident

Ruský exprezident tvrdí, že s „teroristami sa nevyjednáva“, európskych lídrov obvinil zo sponzorovania teroru. Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie



Zdieľať
russia_medvedev_23799 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Ruský exprezident tvrdí, že s „teroristami sa nevyjednáva“, európskych lídrov obvinil zo sponzorovania teroru.


Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v stredu pohrozil priamymi útokmi na nemecké zbrojárske podniky vyrábajúce vojenskú techniku pre Ukrajinu a naznačil aj možnosť úderov na ďalšie ciele v Berlíne, informoval web n-tv.de.

„Zaslúžia si priamy úder na všetky nemecké výrobné závody vojenskej techniky,“ napísal Medvedev. Podľa neho by terčom mohli byť aj „niektoré ďalšie miesta v Berlíne“.

Medvedev tak reagoval na rozhodnutie Nemecka pripísať Rusku augustový incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko/Halle a zaviesť proti Moskve odvetné opatrenia.

Bývalý ruský prezident odmietol zodpovednosť Moskvy a tvrdí, že Berlín nemá pre svoje obvinenia dôkazy.

Štátny terorizmus podľa Putina


Medvedev sa vyjadril aj k utorkovému varovaniu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého bude ruský vzdušný priestor pre rastúci počet ukrajinských dronov čoraz nebezpečnejší. Zelenskyj pritom zdôraznil, že Ukrajina necieli na civilné lietadlá.

„S teroristami sa nevyjednáva a na ich činy sa reaguje odvetou,“ vyhlásil Medvedev s odvolaním sa na skoršie vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý Zelenského varovanie označil za prejav „štátneho terorizmu“.

Medvedev následne zaútočil aj na západných podporovateľov Kyjeva. „Každý teror má svojich sponzorov. V súčasnosti sú nimi lídri západných krajín, predovšetkým európskych,“ uviedol.

Nemecké opatrenia


Nemecká vláda v utorok oznámila, že po vyhodnotení technológie dronu a spravodajských informácií považuje za augustový incident zodpovedné Rusko.

Berlín následne oznámil zatvorenie ruského konzulátu v Bonne, ukončenie prenájmu Ruského domu v Berlíne a sprísnenie vstupných kontrol pre ruských občanov.


Zdroj: SITA.sk - Medvedev pohrozil priamymi útokmi na Berlín, nemeckú vládu označil za „neonacistickú“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nemecká vláda nemecké zbrane ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ruský exprezident
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Putin tlačil na Pašinjana, či si Jerevan vyberá EÚ alebo Rusko. Arménsky premiér mu oponoval
<< predchádzajúci článok
Finančná správa využíva aj diaľničné kamery na daňové preverovanie firemných áut. Daňový odborník radí, na čo si dať pozor

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 