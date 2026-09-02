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02. septembra 2026
Medvedev pohrozil priamymi útokmi na Berlín, nemeckú vládu označil za „neonacistickú“
Ruský exprezident tvrdí, že s „teroristami sa nevyjednáva“, európskych lídrov obvinil zo sponzorovania teroru. Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie
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2.9.2026 (SITA.sk) - Ruský exprezident tvrdí, že s „teroristami sa nevyjednáva“, európskych lídrov obvinil zo sponzorovania teroru.
Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v stredu pohrozil priamymi útokmi na nemecké zbrojárske podniky vyrábajúce vojenskú techniku pre Ukrajinu a naznačil aj možnosť úderov na ďalšie ciele v Berlíne, informoval web n-tv.de.
„Zaslúžia si priamy úder na všetky nemecké výrobné závody vojenskej techniky,“ napísal Medvedev. Podľa neho by terčom mohli byť aj „niektoré ďalšie miesta v Berlíne“.
Medvedev tak reagoval na rozhodnutie Nemecka pripísať Rusku augustový incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko/Halle a zaviesť proti Moskve odvetné opatrenia.
Bývalý ruský prezident odmietol zodpovednosť Moskvy a tvrdí, že Berlín nemá pre svoje obvinenia dôkazy.
Medvedev sa vyjadril aj k utorkovému varovaniu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého bude ruský vzdušný priestor pre rastúci počet ukrajinských dronov čoraz nebezpečnejší. Zelenskyj pritom zdôraznil, že Ukrajina necieli na civilné lietadlá.
„S teroristami sa nevyjednáva a na ich činy sa reaguje odvetou,“ vyhlásil Medvedev s odvolaním sa na skoršie vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý Zelenského varovanie označil za prejav „štátneho terorizmu“.
Medvedev následne zaútočil aj na západných podporovateľov Kyjeva. „Každý teror má svojich sponzorov. V súčasnosti sú nimi lídri západných krajín, predovšetkým európskych,“ uviedol.
Nemecká vláda v utorok oznámila, že po vyhodnotení technológie dronu a spravodajských informácií považuje za augustový incident zodpovedné Rusko.
Berlín následne oznámil zatvorenie ruského konzulátu v Bonne, ukončenie prenájmu Ruského domu v Berlíne a sprísnenie vstupných kontrol pre ruských občanov.
Zdroj: SITA.sk - Medvedev pohrozil priamymi útokmi na Berlín, nemeckú vládu označil za „neonacistickú“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v stredu pohrozil priamymi útokmi na nemecké zbrojárske podniky vyrábajúce vojenskú techniku pre Ukrajinu a naznačil aj možnosť úderov na ďalšie ciele v Berlíne, informoval web n-tv.de.
„Zaslúžia si priamy úder na všetky nemecké výrobné závody vojenskej techniky,“ napísal Medvedev. Podľa neho by terčom mohli byť aj „niektoré ďalšie miesta v Berlíne“.
Medvedev tak reagoval na rozhodnutie Nemecka pripísať Rusku augustový incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko/Halle a zaviesť proti Moskve odvetné opatrenia.
Bývalý ruský prezident odmietol zodpovednosť Moskvy a tvrdí, že Berlín nemá pre svoje obvinenia dôkazy.
Štátny terorizmus podľa Putina
Medvedev sa vyjadril aj k utorkovému varovaniu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého bude ruský vzdušný priestor pre rastúci počet ukrajinských dronov čoraz nebezpečnejší. Zelenskyj pritom zdôraznil, že Ukrajina necieli na civilné lietadlá.
„S teroristami sa nevyjednáva a na ich činy sa reaguje odvetou,“ vyhlásil Medvedev s odvolaním sa na skoršie vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý Zelenského varovanie označil za prejav „štátneho terorizmu“.
Medvedev následne zaútočil aj na západných podporovateľov Kyjeva. „Každý teror má svojich sponzorov. V súčasnosti sú nimi lídri západných krajín, predovšetkým európskych,“ uviedol.
Nemecké opatrenia
Nemecká vláda v utorok oznámila, že po vyhodnotení technológie dronu a spravodajských informácií považuje za augustový incident zodpovedné Rusko.
Berlín následne oznámil zatvorenie ruského konzulátu v Bonne, ukončenie prenájmu Ruského domu v Berlíne a sprísnenie vstupných kontrol pre ruských občanov.
Zdroj: SITA.sk - Medvedev pohrozil priamymi útokmi na Berlín, nemeckú vládu označil za „neonacistickú“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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