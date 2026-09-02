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02. septembra 2026
Putin tlačil na Pašinjana, či si Jerevan vyberá EÚ alebo Rusko. Arménsky premiér mu oponoval
Pašinjan s interpretáciou Moskvy nesúhlasil. Arménsko podľa neho analyzovalo svoje zmluvné záväzky voči Rusku a EAEU a nezistilo, že by ich porušovalo. Ruský prezident
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2.9.2026 (SITA.sk) - Pašinjan s interpretáciou Moskvy nesúhlasil. Arménsko podľa neho analyzovalo svoje zmluvné záväzky voči Rusku a EAEU a nezistilo, že by ich porušovalo.
Ruský prezident Vladimir Putin a arménsky premiér Nikol Pašinjan sa počas stretnutia v kirgizskom Biškeku verejne nezhodli na smerovaní Arménska k Európskej únii. Putin vyzval Jerevan, aby príliš dlho neodkladal rozhodnutie medzi európskou integráciou a ďalším členstvom v Eurázijskej hospodárskej únii (EAEU). Pašinjan mu oponoval, že na takéto rozhodnutie zatiaľ nenastal čas.
Putin uznal právo Arménska usilovať sa o členstvo v EÚ a označil ho za „prirodzené“ a „legitímne“. Zároveň však upozornil, že takýto kurz môže priniesť „ťažkosti“ pri ďalšom zotrvaní krajiny v EAEU vrátane straty výhod spoločného trhu a narušenia obchodných väzieb.
„Čím skôr sa rozhodneme, tým lepšie,“ vyhlásil Putin podľa webu Espreso TV. Rusko podľa neho potrebuje vedieť, akým spôsobom má v budúcnosti budovať ekonomické vzťahy s Arménskom. Ruský prezident argumentoval aj hospodárskymi výsledkami Arménska od vstupu do eurázijského integračného zoskupenia. Podľa jeho slov sa od roku 2015 arménsky hrubý domáci produkt zvýšil takmer trojnásobne, export do štátov EAEU desaťnásobne a na členské krajiny zoskupenia pripadá približne 36 percent zahraničného obchodu Arménska.
Putin zároveň pripomenul Pašinjanove predchádzajúce vyjadrenia o možnosti referenda a spoločné vyhlásenie štyroch lídrov EAEU z 29. mája. Arménsko v ňom vyzvali, aby „v čo najkratšom čase“ uskutočnilo celonárodné hlasovanie o vstupe do Európskej únie alebo pokračovaní členstva v EAEU.
Pašinjan však s interpretáciou Moskvy nesúhlasil. Arménsko podľa neho analyzovalo svoje zmluvné záväzky voči Rusku a EAEU a nezistilo, že by ich porušovalo. Zákon o začatí procesu vstupu do Európskej únie, ktorý krajina prijala v roku 2025, podľa arménskeho premiéra nie je v rozpore s existujúcimi záväzkami Jerevanu. Zmluva o EAEU zároveň obsahuje samostatný postup vystúpenia z organizácie a Arménsko ho zatiaľ nezačalo.
Putin na jeho argumentáciu reagoval priamo. „Teraz spolu diskutujeme, vždy je pre mňa zaujímavé diskutovať s vami,“ povedal Pašinjanovi. Podľa ruského prezidenta však prijatie zákona o začatí procesu vstupu Arménska do iného integračného zoskupenia fakticky signalizuje zámer krajiny opustiť EAEU. Členstvo v oboch organizáciách súčasne považuje za nezlučiteľné.
Arménsky premiér opäť nesúhlasil. Jerevan si podľa neho uvedomuje, že v budúcnosti bude musieť urobiť definitívne rozhodnutie, v súčasnosti však naň neexistujú podmienky. „Teraz v skutočnosti nemáme alternatívu, táto alternatíva v realite nebola vytvorená. Keď bude vytvorená, ak bude vytvorená, potom, samozrejme, urobíme rozhodnutie prostredníctvom referenda alebo bez neho,“ povedal Pašinjan.
Putin následne arménskeho premiéra vyzval, aby hlasovanie neodkladal. „Tak ho teda urobte a uzavrieme tému, to je všetko,“ reagoval. Napätie okolo zahraničnopolitického smerovania Jerevanu malo v Biškeku aj symbolický rozmer. Počas summitu „ŠOS+“ 1. septembra Pašinjan predniesol svoj prejav v arménčine, zatiaľ čo ostatní lídri krajín Spoločenstva nezávislých štátov vystupovali v ruštine.
Zdroj: SITA.sk - Putin tlačil na Pašinjana, či si Jerevan vyberá EÚ alebo Rusko. Arménsky premiér mu oponoval © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin a arménsky premiér Nikol Pašinjan sa počas stretnutia v kirgizskom Biškeku verejne nezhodli na smerovaní Arménska k Európskej únii. Putin vyzval Jerevan, aby príliš dlho neodkladal rozhodnutie medzi európskou integráciou a ďalším členstvom v Eurázijskej hospodárskej únii (EAEU). Pašinjan mu oponoval, že na takéto rozhodnutie zatiaľ nenastal čas.
Putin uznal právo Arménska usilovať sa o členstvo v EÚ a označil ho za „prirodzené“ a „legitímne“. Zároveň však upozornil, že takýto kurz môže priniesť „ťažkosti“ pri ďalšom zotrvaní krajiny v EAEU vrátane straty výhod spoločného trhu a narušenia obchodných väzieb.
„Čím skôr sa rozhodneme, tým lepšie,“ vyhlásil Putin podľa webu Espreso TV. Rusko podľa neho potrebuje vedieť, akým spôsobom má v budúcnosti budovať ekonomické vzťahy s Arménskom. Ruský prezident argumentoval aj hospodárskymi výsledkami Arménska od vstupu do eurázijského integračného zoskupenia. Podľa jeho slov sa od roku 2015 arménsky hrubý domáci produkt zvýšil takmer trojnásobne, export do štátov EAEU desaťnásobne a na členské krajiny zoskupenia pripadá približne 36 percent zahraničného obchodu Arménska.
Putin zároveň pripomenul Pašinjanove predchádzajúce vyjadrenia o možnosti referenda a spoločné vyhlásenie štyroch lídrov EAEU z 29. mája. Arménsko v ňom vyzvali, aby „v čo najkratšom čase“ uskutočnilo celonárodné hlasovanie o vstupe do Európskej únie alebo pokračovaní členstva v EAEU.
Pašinjan však s interpretáciou Moskvy nesúhlasil. Arménsko podľa neho analyzovalo svoje zmluvné záväzky voči Rusku a EAEU a nezistilo, že by ich porušovalo. Zákon o začatí procesu vstupu do Európskej únie, ktorý krajina prijala v roku 2025, podľa arménskeho premiéra nie je v rozpore s existujúcimi záväzkami Jerevanu. Zmluva o EAEU zároveň obsahuje samostatný postup vystúpenia z organizácie a Arménsko ho zatiaľ nezačalo.
Putin na jeho argumentáciu reagoval priamo. „Teraz spolu diskutujeme, vždy je pre mňa zaujímavé diskutovať s vami,“ povedal Pašinjanovi. Podľa ruského prezidenta však prijatie zákona o začatí procesu vstupu Arménska do iného integračného zoskupenia fakticky signalizuje zámer krajiny opustiť EAEU. Členstvo v oboch organizáciách súčasne považuje za nezlučiteľné.
Arménsky premiér opäť nesúhlasil. Jerevan si podľa neho uvedomuje, že v budúcnosti bude musieť urobiť definitívne rozhodnutie, v súčasnosti však naň neexistujú podmienky. „Teraz v skutočnosti nemáme alternatívu, táto alternatíva v realite nebola vytvorená. Keď bude vytvorená, ak bude vytvorená, potom, samozrejme, urobíme rozhodnutie prostredníctvom referenda alebo bez neho,“ povedal Pašinjan.
Putin následne arménskeho premiéra vyzval, aby hlasovanie neodkladal. „Tak ho teda urobte a uzavrieme tému, to je všetko,“ reagoval. Napätie okolo zahraničnopolitického smerovania Jerevanu malo v Biškeku aj symbolický rozmer. Počas summitu „ŠOS+“ 1. septembra Pašinjan predniesol svoj prejav v arménčine, zatiaľ čo ostatní lídri krajín Spoločenstva nezávislých štátov vystupovali v ruštine.
Zdroj: SITA.sk - Putin tlačil na Pašinjana, či si Jerevan vyberá EÚ alebo Rusko. Arménsky premiér mu oponoval © SITA Všetky práva vyhradené.
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