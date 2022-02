Zverev dostal pokutu 40.000 dolárov a prišiel o všetky body z Acapulca

Nemecký tenista Alexander Zverev dostal od Asociácie tenisových profesionálov (ATP) pokutu 40.000 dolárov za neslušné a násilné správanie sa na turnaji v mexickom Acapulcu. Zároveň mu prepadla aj prémia v hodnote 30.000 dolárov, ktorú na podujatí vybojoval a nezíska ani body do svetového rebríčka.



Tretí hráč rebríčka ATP napadol po prehre v stredajšom štvrťfinálovom zápase štvorhry empajrového rozhodcu Alessandra Germaniho. Olympijský šampión spolu s Brazílčanom Marcelom Melom podľahli britsko-fínskemu tandemu Lloyd Glasspool, Harri Heliovaara 2:6, 6:4, 6:10. Krátko po skončení zápasu prešiel Zverev k empajru, do ktorého začal nahnevane udierať raketou a takmer trafil nohy rozhodcu. Pred ďalšími údermi mu vulgárne nadával. ATP ho za to vylúčila z dvojhry a nemohol tak v Acapulcu obhájiť titul. Informáciu priniesla agentúra AP.