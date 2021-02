Mbappé zatienil Messiho a hetrikom zostrelil Barcelonu, PSG má na dosah štvrťfinále Ligy majstrov

S pokorou do odvety

Dohnať náskok bude ťažké

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Nie Lionel Messi , ale Kylian Mbappé sa stal hviezdou úvodného zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi FC Barcelona Hostia vyhrali na Camp Nou nečakane hladko 4:1 a parížsky útočník strelil tri góly. To sa pred ním na slávnom barcelonskom štadióne v zápase LM podarilo naposledy Ukrajincovi Andrijovi Ševčenkovi v roku 1997. Dynamo Kyjev vtedy senzačne zvíťazilo nad FC Barcelona 4:0.PSG sa v Barcelone predstavil bez brazílskeho kanoniera Neymara aj argentínskeho univerzála Ángela Di Maríu, ale chuť na víťazstvo mu to nevzalo. Messi síce v 27. min otvoril skóre z pokutového kopu, ale už o päť minút neskôr Mbappé vyrovnal. Ďalšie dva góly pridal 22-ročný francúzsky reprezentant v 65. a 85. min, medzitým skóroval aj taliansky krídelník Moise Kean."Prišli sme si po víťazstvo a dosiahli sme ho štýlovým spôsobom. Bol to pre nás magický večer, ale ešte sme nič nevyhrali," komentoval Kylian Mbappé. K svojmu výkonu na webe UEFA doplnil: "Vždy sa snažím dostať zo seba to najlepšie. Parížsky dres pre mňa veľa znamená. Niekedy mi všetko nevyjde podľa predstáv, ale neskrývam sa a zvyknem si priznať chyby."Majster sveta z roku 2018 v drese PSG strelil už 111 gólov, čím sa dostal pred Portugalčana Pauletu na tretiu priečku klubovej streleckej histórie. "Nie je pochýb, že Kylian je napriek mladému veku jeden z najlepších futbalistov na svete. Urobil pre nás úžasné veci, ale musíme zostať pokojní a s pokorou ísť do odvety. Perfektnosť vo futbale neexistuje, stále máme pred sebou 90 minút," komentoval Mauricio Pochettino z lavičky Parížanov.Pre 48-ročného Argentínčana to bola premiéra v Lige majstrov v tíme PSG, keďže až do novembra 2019 sedel na lavičke Tottenhamu a odvtedy nemal angažmán. Predtým viedol aj Espanyol, čiže mestského rivala FC Barcelona a práve s tým sa spája aj jedna zaujímavosť. "Pred zápasom sa ma Kylian Mbappé spýtal, koľkokrát v kariére som zvíťazil na Camp Nou. Vravel som mu, že iba raz ako tréner Espanyolu. On dodal, že dnes to bude po druhý raz.... Po zápase potom prišiel za mnou a pripomenul mi to," prezradil Pochettino.Jeho náprotivok Ronald Koeman uznal kvality súpera aj veľké rezervy svojho tímu. "Tento zápas nám ukázal, čo všetko ešte musíme zlepšiť, aby sme dosiahli úroveň vyraďovacej časti Ligy majstrov. Súper bol lepší, efektívnejší a najmä v druhom polčase nás výrazne fyzicky prevýšil. Nebudem klamať, bude len veľmi ťažké dohnať náskok súpera 4:1 a ešte na jeho ihrisku," priznal bývalý holandský reprezentant.Francúzsky útočník "Blaugraňas" Antoine Griezmann svojho trénera doplnil: "Takýmto imidžom sme sa nechceli prezentovať. Bol to zlý výkon. Teraz sa musíme zodvihnúť a pracovať do poslednej sekundy odvetného zápasu. A uvidíme, čo sa stane."Nádej umiera posledná a futbalisti FC Barcelona sa o tejto starej pravde už raz presvedčili práve v konfrontácii s Parížanmi. Bolo to pred štyrmi rokmi v rovnakej fáze Ligy majstrov, keď PSG doma v prvom súboji vyhral 4:0 a predčasne oslavoval postup do štvrťfinále. V odvete však francúzsky tím inkasoval výprask 1:6 a s milionárskou súťažou sa rozlúčil.