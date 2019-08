Medvedie dni sú na Hrebienku 12 rokov, aktuálny ročník vzdeláva

Na archívnej snímke drevená plastika medveďa na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 2. augusta (TASR) – Hrebienok vo Vysokých Tatrách v týchto dňoch zaplnili medvede, už po dvanástykrát sa tam totiž koná festival Medvedie dni. Marketingovo-obchodný manažér pre strediská vo Vysokých Tatrách Lukáš Brodanský upozornil, že tento ročník je oproti tým predchádzajúcim výrazne odlišný.priblížil Brodanský.Dodal, že súčasťou areálu na Hrebienku, ktorý je dvakrát väčší ako vlani, sú aj ekologické kreatívne dielne, kde sa deti učia ako separovať plast, ako sa dajú využiť staré plasty a kam patria po spotrebe. Do Tatier zavítal aj včelár z východného Slovenska, ktorý návštevníkom približuje vzácnosť a dôležitosť včiel i spôsob starostlivosti o nich.doplnil Brodanský. Celý program je ladený edukatívne, takže deti sa dozvedia viac aj o tom, ako a prečo chrániť prírodu, ale aj ako sa správať, keď napríklad v lese stretnú medveďa.Organizátori zmenili formu podujatia najmä preto, aby sa deti aj ich rodičia k návšteve vysokohorského prostredia postavili zodpovednejšie.skonštatoval Brodanský. Podľa neho si väčšina turistov zmeny chváli, mnohí z nich na Hrebienok zavítali už viackrát. Pozitívne vnímajú aj rozšírenie areálu o ďalšie pódium, keďže sa tak nemusia tlačiť v davoch ľudí.Medvedie dni na Hrebienku potrvajú až do nedele 4. augusta, dostať sa do areálu je možné pešo po turistickom chodníku, prípadne pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca. Organizátori upozorňujú aj na možnosť využitia záchytného parkoviska, ktoré sa nachádza pri penzióne vedľa odbočky z hlavnej cesty z Popradu na Dolný Smokovec.ubezpečil Brodanský.