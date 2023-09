Medzi Meliatou a Gemerskou Hôrkou zahynul 37-ročný vodič, s Octaviou zišiel z cesty a čelne narazil do stromu

24.9.2023 (SITA.sk) - Popoludňajšia jazda bola poslednou pre 37-ročného vodiča z okresu Rožňava. Vodič viedol v sobotu 23. septembra vozidlo značky Škoda Octavia v smere od obce Meliata do obce Gemerská Hôrka.Ako informovala košická polícia na sociálnej sieti, vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a v pravotočivej zákrute prešiel do protismeru, kde zišiel z cesty a narazil prednou časťou vozidla do stromu. Vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave, začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.Či práve rýchlosť bola dôvodom, prečo mladý vodič prešiel s autom do protismeru, alebo sa pod nehodu podpísali aj iné okolnosti, je predmetom ďalšieho vyšetrovania.