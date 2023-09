USA a ďalší spojenci Ukrajiny sú priamo vo vojne s Ruskom, vyhlásil minister zahraničia Lavrov

24.9.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty a ďalší spojenci Ukrajiny sú „priamo vo vojne“ s Ruskom. Ako referuje spravodajský web CNN, v sobotu to povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov Keď sa prítomný novinár šéfa ruskej diplomacie opýtal, čo predstavuje moment, keď sa Spojené štáty priamo zapájajú do vojny, Lavrov odvetil: „Môžete to nazvať ako chcete, ale sú s nami priamo vo vojne. Môžeme to nazvať hybridnou vojnou, ale to nič nemení na realite. Efektívne sa zapájajú do nepriateľských akcií s nami a využívajú Ukrajincov ako krmivo.“Lavrov zdôraznil, že USA, Spojené kráľovstvo a mnohí ďalší „vedú vojnu“ proti Rusku a sú zapojení do nepriateľských akcií voči Moskve.Lavrov povedal, že USA a ďalšie krajiny dodávajú Ukrajine čoraz väčšie množstvo zbraní, pričom na aktivity voči Moskve využívajú aj vojenské satelity a spravodajské lietadlá z týchto krajín.