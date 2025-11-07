Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 7.11.2025
 Meniny má René
 24hod.sk    Zo zahraničia

07. novembra 2025

Ukrajinský dron s dlhým doletom zasiahol petrochemický závod v Baškirsku


Ukrajinská armáda vo štvrtok zasiahla ruský petrochemický závod Sterlitamak v Baškirskej republike, ktorá leží južne od Uralu. Ako informuje spravodajský web



Zdieľať
caribbean_carnival_nyc_53056 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda vo štvrtok zasiahla ruský petrochemický závod Sterlitamak v Baškirskej republike, ktorá leží južne od Uralu. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedlo to v piatok ukrajinské vojenské spravodajstvo.


Útok dronu s dlhým doletom spôsobil požiar v dielni, v ktorej sa vyrába prísada používaná pre v letecké palivo. Závod Sterlitamak je známy aj výrobou polymérov pre ruskú armádu a pre ruské zbrojovky.

Baškirská republika leží približne 1 300 kilometrov východne od ukrajinských hraníc.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dron s dlhým doletom zasiahol petrochemický závod v Baškirsku © SITA Všetky práva vyhradené.

