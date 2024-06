Pogačar je pripravený. A čo Vingegaard? Netradičná Tour de France 2024 odštartuje v talianskej Florencii

Pogačar ovládol Giro d'Italia

Cavendish môže prepísať históriu

28.6.2024 (SITA.sk) - Dán Jonas Vingegaard a Slovinec Tadej Pogačar od soboty nadviažu na rivalitu počas prestížnych cyklistických pretekov v rámci tohtoročného Tour de France.Elitné podujatie sa začne už v sobotu v talianskej Florencii, najväčší otáznik visí nad kondíciou obhajcu prvenstva Vingegaarda.Kým dvojnásobný víťaz TdF Pogačar je v perfektnej kondícii, Dánov tím sa obáva o formu svojho jazdca po vážnom zranení v úvode apríla."Samozrejme, stále nevieme, ako ďaleko môže zájsť. Sme opatrní, pretože nemohol súťažiť a jeho príprava bola mierne povedané menej než ideálna,“ uviedol Merijn Zeeman športový riaditeľ zoskupenia Visma–Lease a Bike.Vingegaard pred necelými troma mesiacmi skončil v nemocnici po páde a pretekoch Okolo Baskicka. Utrpel zlomeninu kľúčnej kosti, rebier a poranil si pľúca.Kým sa Dán zotavoval zo zranení a získaval späť stratenú kondíciu, Slovinec medzitým s prehľadom ovládol Giro d'Italia a je pripravený na ďalší trojtýždňový boj."Je to moja už piata Tour de France a som na to naozaj nadšený. Pracovali sme celý rok ako tím, aby sme sa pripravili čo najlepšie. Dúfame, že prichádzajú tri týždne vzrušujúceho súťaženia,“ uviedol Pogačar.Tohtoročná Tour prvýkrát od roku 1905 nevyvrcholí v Paríži. Dôvodom je kolízia s OH, ktoré sa vo francúzskej metropole začnú iba niekoľko dní po závere TdF.Netradičný záver tohtosezónnej edície podujatia podčiarkne aj skutočnosť, že poslednou etapou bude časovka jednotlivcov v Nice.Okrem súboja o celkový triumf sa do histórie pokúsi zapísať skúsený Brit Mark Cavendish , ktorý sa pokúsi prekonať rekord legendárneho Eddyho Merckxa v počte víťazných etáp. Obaja doteraz dosiahli po 34 prvenstiev.