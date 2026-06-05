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Medzinárodná konferencia v Auschwitz-Birkenau posilní spoluprácu v boji proti antisemitizmu a rasizmu voči Rómom v strednej Európe


Tagy: Konferencia PR

Organizácie združené v projekte TRACE sa 10. a 11. júna 2026 stretnú v Pamätníku a múzeu Auschwitz-Birkenau. Organizácie združené v projekte TRACE sa 10. a 11. júna 2026 stretnú v Pamätníku a ...



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trace_press release 1 676x380 5.6.2026 (SITA.sk) - Organizácie združené v projekte TRACE sa 10. a 11. júna 2026 stretnú v Pamätníku a múzeu Auschwitz-Birkenau.


Organizácie združené v projekte TRACE sa 10. a 11. júna 2026 stretnú v Pamätníku a múzeu Auschwitz-Birkenau s poprednými odborníkmi na antisemitizmus a rasizmus voči Rómom, aby posilnili spoluprácu a výmenu skúseností pri monitorovaní, analýze a prevencii týchto javov v strednej Európe.

Po dvoch rokoch spoločnej práce sa konzorcium TRACE z krajín Strednej Európy stretne v Auschwitz-Birkenau s medzinárodnými výskumníkmi, zástupcami občianskej spoločnosti, verejných inštitúcií a odborníkmi z praxe. Konferencia predstaví hlavné výsledky projektu, uvedie novú viacjazyčnú digitálnu platformu, podporí výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe a otvorí diskusiu o ďalšej spolupráci medzi odborníkmi, inštitúciami a komunitami naprieč regiónom.

Projekt TRACE je európska iniciatíva zameraná na monitorovanie, analýzu a potláčanie antisemitizmu a rasizmu proti Rómom v strednej Európe. Funguje ako digitálna platforma aj ako rámec spolupráce, ktorý prepája historické poznatky, zdokumentované prípady násilia a spoluprácu organizácií občianskej spoločnosti, výskumníkov a miestnych orgánov. TRACE vychádza zo skúseností židovských a rómskych komunít a riadi sa jasným princípom: história nie je oddelená od súčasnosti.

Antisemitizmus a rasizmus proti Rómom sa naďalej objavujú v násilných útokoch či vo verejnej debate. Pretrváva skresľovanie historických udalostí aj šírenie dezinformácií a konšpiračných teórií. TRACE tieto prejavy zviditeľňuje, zasadzuje ich do historického kontextu a podporuje informovanejšiu verejnú diskusiu. Tým prispieva k prevencii, zodpovednosti a efektívnejším reakciám zo strany odborníkov, inštitúcií aj komunít.

Digitálna platforma TRACE spustená v júni 2026


Ústredným výstupom projektu je viacjazyčná digitálna platforma (www.projecttrace.eu), ktorá nie je statickým archívom, ale živým a priebežne sa rozvíjajúcim nástrojom. Kombinuje databázu incidentov, historickú časovú os mapujúcu obdobie od roku 1939 až po súčasnosť a rozsiahlu knižnicu zdrojov a príkladov dobrej praxe.

Program konferencie


Program konferencie otvorí komentovaná návšteva Pamätníka a múzea Auschwitz-Birkenau, po ktorej budú nasledovať moderované diskusné skupiny v centre ARCHER. Hlavný konferenčný deň sa zameria na prepojenie historickej pamäti so súčasnými výzvami a otvorí ho úvodná prednáška na tému Prepájanie minulosti a súčasnosti: antisemitizmus a anticiganizmus v strednej Európe. Na ňu nadviažu

Dva tematické panely venované monitorovaniu súčasných prejavov antisemitizmu a rasizmu voči Rómom a celospoločenským prístupom k ich prevencii a riešeniu. Medzi rečníkmi vystúpia odborníci z Veľkej Británie, Španielska, Izraela, Maďarska, Nemecka, Belgicka a Slovenska, ktorí predstavia svoje skúsenosti z oblasti výskumu, monitoringu, prevencie, vzdelávania aj tvorby verejných politík.

Konferencia sa uskutoční v Pamätníku a múzeu Auschwitz-Birkenau a v centre ARCHER – Auschwitz Research Center on Hate, Extremism, and Radicalization. To sídli v Dome 88, bývalej vile veliteľa koncentračného tábora Auschwitz Rudolfa Hössa, ktorú organizácia Counter Extremism Project premenila na medzinárodné centrum pre výskum a vzdelávanie v oblasti extrémizmu. ARCHER prepája akademický výskum, vzdelávacie aktivity, verejnú diskusiu aj umenie a zameriava sa na porozumenie procesom, ktoré vedú k normalizácii extrémistických postojov v spoločnosti.

Súčasťou sprievodného programu budú aj dve výstavy – The Birdman of Auschwitz: Science and the Failure of Conscience a Ground Glass: Reframing the World of Lens-Maker and Holocaust Victim. Konferenciu uzavrie koncert talianskeho klaviristu, skladateľa a dirigenta Francesca Lotora, ktorý sa už viac ako tri desaťročia venuje vyhľadávaniu, dokumentovaniu a uchovávaniu hudby vzniknutej v getách, koncentračných a vyhladzovacích táboroch.

O projekte TRACE


TRACE je európska iniciatíva zameraná na monitorovanie, analýzu a potláčanie antisemitizmu a rasizmu voči Rómom v strednej Európe. Projekt je financovaný Európskou komisiou z programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) v rámci projektu TOMCAT (č. 101144613).

Partnermi projektu sú Institute for Social Safety (Poľsko), Counter Extremism Project (Nemecko), Ashoka Foundation (Poľsko), Pamätník a múzeum Auschwitz-Birkenau (Poľsko), Auschwitz-Birkenau Foundation (Poľsko), Centrum štúdií genocíd Terezín (Česká republika), Political Capital (Maďarsko), Violence Prevention Network (Nemecko), Centrum komunitného organizovania (Slovensko) a Seesame (Slovensko).

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Medzinárodná konferencia v Auschwitz-Birkenau posilní spoluprácu v boji proti antisemitizmu a rasizmu voči Rómom v strednej Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Konferencia PR
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