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05. júna 2026
Pellegrini v Taliansku podpísal viaceré memorandá, Slovensko chce posilniť vedu, biznis aj letecké spojenia – VIDEO, FOTO
Slovenská hlava štátu sa tiež zúčastnila na slávnostnom otvorení nového Honorárneho konzulátu SR. Prezident
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Prezident Peter Pellegrini navštívil talianske mesto Bari, v rámci návštevy boli podpísané viaceré memorandá o spolupráci medzi slovenskými a talianskymi partnermi. Ako uviedol počas pracovnej návštevy, Slovensko a taliansky región Apúlia prehlbujú spoluprácu v oblastiach rozhodujúcich pre budúcu konkurencieschopnosť a prosperitu oboch krajín. Slovenská hlava štátu sa tiež zúčastnila na slávnostnom otvorení nového Honorárneho konzulátu SR.
Univerzity podpísali dohody o spolupráci
Podpísanie memoránd medzi slovenskými a talianskymi univerzitami je podľa Pellegriniho významný krok k posilneniu akademickej a vedeckej spolupráce medzi oboma krajinami. „Je tu veľká tradícia poľnohospodárstva a preto som veľmi rád, že medzi univerzitami, ktoré dnes podpisovali spoluprácu s tromi univerzitami v Bari, je aj naša Poľnohospodárska univerzita z Nitry, ale aj technické univerzity zo Slovenska. Všetky najvýznamnejšie univerzity dnes v Bari boli a podpísali spoluprácu,“ uviedol.
Podpísané boli memorandá o spolupráci medzi slovenskými univerzitami a Slovenskou akadémiou vied s tromi významnými univerzitami v Bari, konkrétne Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari a Libera Università Mediterranea (LUM). Na slovenskej strane boli zastúpené Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Priestor pre nové obchodné partnerstvá
Pellegrini ocenil aj podpísanie memoranda medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a organizáciou Confindustria Puglia. Vytvára sa ním rámec pre rozvoj obchodných kontaktov a investičnej spolupráce. Hlava štátu je presvedčená, že štvrtkové rokovania môžu otvoriť aj priestor novým podnikateľským partnerstvám.
„Pevne verím, že po dnešnej aktivite budeme svedkami aj biznis stretnutí, keď sem do Apúlie prídu zástupcovia slovenských firiem z rôznych sektorov a budú hľadať svojich partnerov tu na juhu Talianska,“ vraví Pellegrini.
Vyzdvihol i podpis memoránd medzi letiskom Bari a letiskami v Bratislave a Košiciach. Už existujúce letecké spojenie medzi Bratislavou a Bari môže podľa hlavy štátu vytvoriť predpoklady pre ďalšie posilňovanie kontaktov medzi oboma štátmi.
„Ja si myslím, že v budúcnosti budeme svedkami zintenzívnenia leteckého prepojenia medzi našimi dvoma krajinami, a to nielen cez Bratislavu, ale aj cez Košice,“ poznamenal.
Otvorili nový honorárny konzulát
Ako informovali z Kancelárie prezidenta SR, Pellegrini sa zúčastnil aj slávnostného otvorenia Honorárneho konzulátu v Bari. Označil ho za dôležitý krok v posilňovaní slovenskej prítomnosti v južnom Taliansku.
„Celkovo v Talianskej republike posilňujeme sieť honorárnych konzulátov a musím povedať, že sever a stred Talianska máme výborne pokryté. Preto sme sa sústredili aj na južnú časť Talianska, teda Bari aj Sicíliu. Som veľmi rád, že sa dnes už nachádzame na pôde Slovenského honorárneho konzulátu priamo v centre mesta, ktorý bude slúžiť všetkým občanom, ktorí budú potrebovať pomoc od našej zahraničnej služby,“ vyjadril sa.
Ako honorárny konzul SR pôsobí v Bari od roku 2024 Salvatore Chionno. Prezident SR je toho názoru, že nový honorárny konzulát bude i miestom, ktoré prispeje k rozvoju nových partnerstiev medzi Slovenskom a regiónom Apúlia. V tejto súvislosti privítal aj podpis zámeru o spolupráci medzi mestami Bari a Liptovský Mikuláš, spája ich spoločné historické a duchovné dedičstvo svätého Mikuláša.
Prezident prevzal univerzitné ocenenie
„Počas návštevy prezident SR prevzal aj Striebornú pečať Univerzity Alda Mora v Bari, ktorú univerzita udeľuje významným osobnostiam za ich vedecký, inštitucionálny alebo kultúrny prínos. Ocenenie predstavuje prejav uznania rozvíjajúcej sa akademickej spolupráce medzi Slovenskom a Talianskom,” uviedli z prezidentskej kancelárie.
Doplnili, že pracovná návšteva prezidenta SR v Bari pokračovala účasťou na slávnostnom koncerte pri príležitosti otvorenia honorárneho konzulátu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v Taliansku podpísal viaceré memorandá, Slovensko chce posilniť vedu, biznis aj letecké spojenia – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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